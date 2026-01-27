PressurePro alkalisk konsentrat RM 81 eco!efficiency er et svært effektivt universalt, høyt konsentrert og alkalisk rengjøringsmiddel. Det er spesielt utviklet av Kärcher for å brukes med høytrykksvaskere med eco!efficiency-modus (men kan også brukes med alle andre høytrykksmaskiner). Dette kraftige rengjøringsmiddelet når sin fulle rengjøringskapasitet allerede ved en vanntemperatur på kun 60°C. Det kan brukes i svært små mengder (fra 0,2%), er miljøvennlig og skånsomt mot materialer - inkludert malte overflater. Den høyt konsentrerte, lett separerbare og silikonfrie formuleringen fjerner enkelt og effektivt gjenstridige oljer, fett, protein, sukker og mineralavleiringer. Dette rengjøringsmiddelet er ideelt for utallige applikasjoner i matindustrien, landbruket og transportindustrien. Det kan rengjøre overflater, transportbånd, kasser, tanker, tønner og kalde lagerrom i kommersielle kjøkken, slakterier og slaktehus like effektivt som landbruksmaskiner og andre kjøretøy, motorer, deler eller deksler. Det kan også brukes på opptil 150°C i dampfasen.