PressurePro Bilvask, alkalisk konsentrat RM 81 eco!efficiency, 2.5l
Universelt høytrykksrengjøringsmiddel for fjerning av gjenstridig olje, fett og mineralforurensning. Med eco!efficiency formuleringen er den spesielt økonomisk, effektiv og miljøvennlig.
PressurePro alkalisk konsentrat RM 81 eco!efficiency er et svært effektivt universalt, høyt konsentrert og alkalisk rengjøringsmiddel. Det er spesielt utviklet av Kärcher for å brukes med høytrykksvaskere med eco!efficiency-modus (men kan også brukes med alle andre høytrykksmaskiner). Dette kraftige rengjøringsmiddelet når sin fulle rengjøringskapasitet allerede ved en vanntemperatur på kun 60°C. Det kan brukes i svært små mengder (fra 0,2%), er miljøvennlig og skånsomt mot materialer - inkludert malte overflater. Den høyt konsentrerte, lett separerbare og silikonfrie formuleringen fjerner enkelt og effektivt gjenstridige oljer, fett, protein, sukker og mineralavleiringer. Dette rengjøringsmiddelet er ideelt for utallige applikasjoner i matindustrien, landbruket og transportindustrien. Det kan rengjøre overflater, transportbånd, kasser, tanker, tønner og kalde lagerrom i kommersielle kjøkken, slakterier og slaktehus like effektivt som landbruksmaskiner og andre kjøretøy, motorer, deler eller deksler. Det kan også brukes på opptil 150°C i dampfasen.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Beholderstørrelse (l)
|2,5
|Forpakning (Stk)
|4
|pH
|12,3
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|3
Bruksområder
- Transport og maskiner
- Bil-/ motorvask
- Rengjøring av deler
- Avfetting av overflater
- Rengjøring av presenninger (tarpaulin)
- Gulv- og overflaterengjøring