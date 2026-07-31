PressurePro Fasadevask gel RM 43, 20l
Kraftig fasaderens som fjerner flekker av sot, olje og fett. Passer til fasader kledd med stein, murstein, gips, plast, tre og glass.
PressurePro Fasadevask gel RM 43 er en avansert rengjøringsløsning med gele-lignende konsistens, for å beskytte bygningsfasader mot vær og andre påvirkninger over tid. Den bidrar til å opprettholde fasadens verdi og reduserer behovet for kostbare renoveringsprosjekter. Enten det stein, teglstein, ru pusset overflate, plast, tre eller glassfasader, vil værforhold som regn, fuktighet, sol, vind, snø og is, samt eksosgasser fra trafikk og utslipp fra oppvarmingssystemer, påvirke fasaden. Dette kan føre til avleiringer og skitt, og til og med mose, alger og sopp kan oppstå og forårsake vedvarende skader på overflaten. Takket være sin gele-lignende konsistens, fester PressurePro Fasadevask gel RM 43 pålitelig til nesten alle typer overflater og fjerner, sot, olje, fett og miljøforurensinger effektivt. Rengjøringsmiddelet er utviklet for å fungerer perfekt sammen med fasaderengjøringssystemet fra Kärcher, og er en optimal løsning for å ta vare på bygningsfasader.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Beholderstørrelse (l)
|20
|Forpakning (Stk)
|1
|pH
|14
|Vekt (kg)
|23,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|24
|Mål (L x B x H) (mm)
|260 x 230 x 420
Produkt
- Effektiv rengjøringsmiddel for høytrykksvaskere
- Løser opp tung olje, fett, og mineralflekker
- Perfekt for rengjøring av fasader med stein, mur, gips, plast, tre og glass.
- Svært gode klebeegenskaper, selv på vertikale flater
- Skånsom virkning
- Tensider nedbrytbare i henhold til EEC 648/2004
- NTA-fri
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver
- H290 Kan være etsende for metaller.
- H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
- P280 This phrase is currently not available
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
- P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.
- P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.
- P405 Oppbevares innelåst.
- P501a Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/20--4 Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 S/ S Plus
- HD 10/25-4 SXA
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 St
- HD 16/15-4 Cage Plus - 400 V
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 17/15-4 St
- HD 4/11 C Bp Plus
- HD 4/11 HD C Bp Battery
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/14-4 M Cage
- HD 6/15 G
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/15-4 MX Plus Classic
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11--4 M Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16-4 Cage ST
- HD 7/16-4 MXA Plus
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- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 Cage ST
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4 St H
- HD 8/20 G
- HD 8/23 G
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20--4 Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
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- Xpert-HD 5/12 C
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- Xpert-HD 7170 X
Bruksområder
- Fasaderengjøring