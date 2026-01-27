PressurePro Kraftig gulvvaskemiddel RM 750, 10l
Lavtskummende intensivt rengjøringsmiddel for effektiv fjerning av den mest gjenstridige smusset forårsaket av olje, fett, sot, blod eller proteiner (som eggehvite). Passer for mekanisk gulvrengjøring og med overflatevaskere.
Allsidig og lavtskummende PressurePro Kraftig gulvvaskemiddel RM 750, egnet for bruk med høytrykksvaskere, overflatevaskere og gulvvaskemaskiner. Dette kraftige rengjøringsmiddelet er spesielt utviklet for de strenge kravene innen produksjon og industri - spesielt innen matindustrien og kommersielle kjøkken. Det fjerner typisk gjenstridig skitt og rester forårsaket av olje, fett, sot, proteiner, fruktjuice, vin eller øl fra overflater, og egner seg også for grundig rengjøring av sterkt tilsmussede industrielle gulvbelegg. Den svært konsentrerte industrielle rengjøringsmiddelet kan doseres sparsomt og er derfor spesielt økonomisk i bruk. Ved behov kan det også brukes til manuell rengjøring.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Beholderstørrelse (l)
|10
|Forpakning (Stk)
|1
|pH
|13,7
|Vekt (kg)
|11,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|11,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|290 x 190 x 230
Kompatible maskiner
Utgåtte produkter
Bruksområder
- Transport og maskiner
- Bil-/ motorvask
- Rengjøring av deler
- Rengjøring av gulv
- Avfetting av overflater