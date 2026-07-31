Med den spesielle PressurePro Machine Protector RM 110 for bruk i applikasjoner med middels til hardt vann, er varmtvannshøytrykksspylere og deres viktigste komponenter samt vannledende deler pålitelig beskyttet mot kalkavleiringer. Som et resultat sikres vannstrømmen gjennom varmespiralen og enhetens ytelse forblir konstant, samtidig som brukerne kan spare energi og redusere vedlikeholdskostnadene for tidkrevende avkalkingstiltak betraktelig. PressurePro Machine Protector RM 110 er HACCP-kompatibel og derfor egnet for bruk i næringsmiddelbedrifter.