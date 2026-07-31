PressurePro Maskinbeskyttelse RM 110, 20l
For beskyttelse mot kalkavleiringer i varmespolesystemet (opptil 150 °C) til varmtvannshøytrykksspylere. Ideell for bruk med middels til hardt vann.
Med den spesielle PressurePro Machine Protector RM 110 for bruk i applikasjoner med middels til hardt vann, er varmtvannshøytrykksspylere og deres viktigste komponenter samt vannledende deler pålitelig beskyttet mot kalkavleiringer. Som et resultat sikres vannstrømmen gjennom varmespiralen og enhetens ytelse forblir konstant, samtidig som brukerne kan spare energi og redusere vedlikeholdskostnadene for tidkrevende avkalkingstiltak betraktelig. PressurePro Machine Protector RM 110 er HACCP-kompatibel og derfor egnet for bruk i næringsmiddelbedrifter.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Beholderstørrelse (l)
|20
|Forpakning (Stk)
|1
|pH
|9
|Vekt (kg)
|20,3
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|21,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|230 x 250 x 420
Produkt
- Omfattende beskyttelse for høytrykksvaskere med varmtvann
- Beskytter varmebatteri fra å forkalkes
- Hurtigseparerer olje/ vann i oljeseparatoren (lett å skille = asf)
- Tensider nedbrytbare i henhold til EEC 648/2004
- Fri for fosfater
- NTA-fri
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Bruksområder
- Transport og maskiner
- Bil-/ motorvask
- Avfetting, fosfatering
- Avfetting av overflater
- Vedlikehold av maskiner, beskyttelse mot kalkavleiringer