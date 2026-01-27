Vår PressurePro Olje- og Fettløser Ekstra RM 31 lever virkelig opp til navnet sitt og løser opp selv den mest seige olje-, fett-, tjære-, sot- og røykbeleggsforurensningen tilsynelatende uten anstrengelse. Dette svært konsentrerte og kostnadseffektive høytrykksrengjøringsmiddelet kan brukes ved alle temperaturer, inkludert dampsteg på 150°C, og har en kraftig rengjøringseffekt. Som en ideell dyprenser som egner seg for motorvask og delerens i verksteder eller i landbruk, imponerer det også i andre områder, for eksempel ved fasadereingjøring for å fjerne skitt forårsaket av utslipp, fugleskitt eller insekterester, og kan også brukes til tankrengjøring i matindustrien. PressurePro Olje- og Fettfjerner Ekstra RM 31 er fri for silikon, skiller raskt olje og vann i oljeseparatoren og etterlater en behagelig frisk duft.