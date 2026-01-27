PressurePro Olje- og fettløser, konsentrat Extra RM 31, 2.5l
Alkalisk grunnrengjøringsmiddel for høytrykksrengjøring. Fjerner fastsittende olje, fett, tjære, sot og svart røyk m.m. Effektiv ved alle temperaturer. NTA-fri.
Vår PressurePro Olje- og Fettløser Ekstra RM 31 lever virkelig opp til navnet sitt og løser opp selv den mest seige olje-, fett-, tjære-, sot- og røykbeleggsforurensningen tilsynelatende uten anstrengelse. Dette svært konsentrerte og kostnadseffektive høytrykksrengjøringsmiddelet kan brukes ved alle temperaturer, inkludert dampsteg på 150°C, og har en kraftig rengjøringseffekt. Som en ideell dyprenser som egner seg for motorvask og delerens i verksteder eller i landbruk, imponerer det også i andre områder, for eksempel ved fasadereingjøring for å fjerne skitt forårsaket av utslipp, fugleskitt eller insekterester, og kan også brukes til tankrengjøring i matindustrien. PressurePro Olje- og Fettfjerner Ekstra RM 31 er fri for silikon, skiller raskt olje og vann i oljeseparatoren og etterlater en behagelig frisk duft.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Beholderstørrelse (l)
|2,5
|Forpakning (Stk)
|4
|pH
|13
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|3,1
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Utgåtte produkter
Bruksområder
- Transport og maskiner
- Stall og fjøs
- Fat og tønner
- Bil-/ motorvask
- Rengjøring av deler
- Avfetting av overflater
- Meieritanker o.l.
- Fasaderengjøring