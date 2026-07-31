PressurePro Skumvask RM 838 (direct), 3l

Gjør det mulig med kontaktløs bilvask. Fjerner enkelt selv seige olje- og fettavleiringer, insektrester og veistøv samtidig som den er skånsom mot lakken.

For enkel, direkte og kontaktløs bruk med skumlanse uten forhåndsblanding, anbefaler vi PressurePro Foam Cleaner RM 838 fra Kärcher. Dette silikonfrie rengjøringsmiddelet danner et fint, voluminøst og langvarig alkalisk skum som fester seg godt til vertikale flater. Det fjerner pålitelig olje, fett, insektrester, fugleskitt, veistøv og til og med seige jordbruksforurensninger fra alle typer kjøretøy. Uansett om det er personbiler, lastebiler, traktorer, landbruksmaskiner eller kommunale maskiner, kan det klamrende skummet fjerne skitt uten behov for mekaniske verktøy som børster. Dette bidrar til å forhindre mikro-riper i lakkoverflaten. I tillegg har PressurePro Foam Cleaner RM 838 direct en kort kontakttid, noe som gjør bilrengjøringen betydelig raskere.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (l) 3
Forpakning (Stk) 1
pH 12
Vekt (kg) 3,1
Vekt inkludert emballasje (kg) 3,3
Mål (L x B x H) (mm) 153 x 115 x 240
Produkt
  • Kraftig skumrengjøring for vask av kjøretøy
  • fjerner olje- og fettflekker, sot, harpiks og veismuss
  • forbedret ytelse med mikrokrystaller
  • effektiv med skum
  • Børsteløs rengjøring hindrer dannelse av mikroriper
  • skånsom mot lakken og aluminiumsfelger
  • effektiv
  • Veldig kort reaksjonstid
  • Frisk og behagelig duft
  • VDA-kompatibel
PressurePro Skumvask RM 838 (direct), 3l
PressurePro Skumvask RM 838 (direct), 3l
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver
  • H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
  • H290 Kan være etsende for metaller.
  • H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
  • P280 This phrase is currently not available
  • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  • P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.
  • P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.
  • P405 Oppbevares innelåst.
  • P501a Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.
  • Z 20 Inneholder Limonene. Kan gi en allergisk reaksjon.

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Bruksområder
  • Rengjøring av kjøretøy
  • Profesjonell bilvask