PressurePro Solcelle rengjøringsmiddel RM 99, 20l

Svært effektivt, skånsomt og biologisk nedbrytbart rengjøringsmiddel for stripefri rengjøring av solcelle- og fotovoltaiske anlegg samt glassoverflater, uten å etterlate rester

Effektiv selv i ekstremt lave doser (fra 0,125 %), rimelig, kraftfull og perfekt tilpasset Kärcher iSolar-systemet: PressurePro Solcelle rengjøringsmiddel RM 99 utmerker seg med stripefri rengjøring uten rester på alle solcelle- og fotovoltaiske anlegg samt glassoverflater. Rengjøringsmiddelet, som er egnet for alle hardhetsgrader av vann, er svært effektivt, skånsomt og biologisk nedbrytbart. Det fjerner trygt og pålitelig gjenstridig fugleskitt, pollen, sot og støv. Den innovative og svært milde sammensetningen til PressurePro Solcelle rengjøringsmiddel RM 99 er til og med egnet for aluminiumsrammer og danner en jevn, kontinuerlig film på overflaten som forhindrer kalkflekker og forbedrer glideegenskapene til rengjøringsbørster – for skånsom rengjøring av overflaten uten behov for etterspyling.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (l) 20
pH 9
Vekt inkludert emballasje (kg) 21,2
Bruksområder
  • Solcelle- og fotovoltaiske anlegg
