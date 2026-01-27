PressurePro Solcelle rengjøringsmiddel RM 99, 20l
Svært effektivt, skånsomt og biologisk nedbrytbart rengjøringsmiddel for stripefri rengjøring av solcelle- og fotovoltaiske anlegg samt glassoverflater, uten å etterlate rester
Effektiv selv i ekstremt lave doser (fra 0,125 %), rimelig, kraftfull og perfekt tilpasset Kärcher iSolar-systemet: PressurePro Solcelle rengjøringsmiddel RM 99 utmerker seg med stripefri rengjøring uten rester på alle solcelle- og fotovoltaiske anlegg samt glassoverflater. Rengjøringsmiddelet, som er egnet for alle hardhetsgrader av vann, er svært effektivt, skånsomt og biologisk nedbrytbart. Det fjerner trygt og pålitelig gjenstridig fugleskitt, pollen, sot og støv. Den innovative og svært milde sammensetningen til PressurePro Solcelle rengjøringsmiddel RM 99 er til og med egnet for aluminiumsrammer og danner en jevn, kontinuerlig film på overflaten som forhindrer kalkflekker og forbedrer glideegenskapene til rengjøringsbørster – for skånsom rengjøring av overflaten uten behov for etterspyling.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Beholderstørrelse (l)
|20
|pH
|9
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|21,2
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/20--4 Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 S/ S Plus
- HD 10/25-4 SXA
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 S/ S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4St
- HD 16/15-4 Cage Plus - 400 V
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 17/15-4St
- HD 4/11 HD C Battery
- HD 4/11 HD C Bp Battery
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/14-4 M Cage
- HD 6/15 G
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15--4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/15-4 MX Plus Classic
- HD 6/16-4 MXA Plus *EU
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11--4 M Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16-4 Cage ST
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 M *EU-II
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18--4 Classic
- HD 8/18-4 Cage ST
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4St H
- HD 8/20 G
- HD 8/23 G
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20--4 Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 S/ S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HD 9/25 G
- HDS 10/21 -4 St EU-I
- HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
- HDS 10/21 M
- HDS 10/21-4 Classic
- HDS 10/21-4 M
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE Diesel
- HDS 12/14-4 ST Gas
- HDS 12/14-4 ST Gas LPG
- HDS 12/18-4S
- HDS 13/20 -4 St EU-I
- HDS 13/20 S
- HDS 13/20-4 Classic
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 18/18-4 Classic
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 6/15-4 Classic
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 7/16-4 C Basic
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/18-4 Classic
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 M
- HDS trailer 13/20
- HDS trailer 13/35
- HDS trailer 17/20
- HDS trailer 9/50
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36kW
- HG 64
- HWE 13/21-42kW
- HWE 860
Utgåtte produkter
- HD 10/25 S
- HD 10/25 S PLUS
- HD 10/25 S X Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 10/35 PB E Cage
- HD 1040 B
- HD 1050 B
- HD 1050 B Cage
- HD 1050 DE
- HD 13/12 ST
- HD 13/12 ST H
- HD 13/12-4 ST
- HD 13/18 S Plus
- HD 13/18 S Plus 400V/3PH/50Hz (16)
- HD 13/18 SX Plus
- HD 16 /15 Plus
- HD 16/15 -4 CAGE PLUS *EU-I
- HD 17/14-4S Plus
- HD 20/15-4 CAGE PLUS*EU-I
- HD 22/15-4 Cage Plus
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 EX Classic med EcoBooster og skumsett
- HD 5/14 C+ FR30
- HD 5/14 CX
- HD 5/14 CX PLUS *EU
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 M CageEB anniversary edition
- HD 6/16 ST
- HD 6/16 ST H
- HD 6/16-4 MX
- HD 600
- HD 7/10 CX F
- HD 7/10 CXF
- HD 7/14-4 MX Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16 MX Plus+FR anniversary edition
- HD 7/16-4 ST
- HD 7/17-4 Cage Classic
- HD 7/18 C
- HD 7/18-4 MX
- HD 7/20
- HD 801 B
- HD 801 B Cage
- HD 895 S
- HD 895 SX
- HD 9/16 ST
- HD 9/16 ST H
- HD 9/18 M
- HD 9/18-4 ST
- HD 9/20 -4M med EASY!Lock, 400 V
- HD 9/20-4 M
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HD 901 B
- HD ST
- HD stationary
- HDS -E 8/16-4M 24KW
- HDS 10/20 -4M
- HDS 10/20 -4MX
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 10/20-4M 60Hz
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 DE (Diesel)
- HDS 11/18-4 S anniversary edition
- HDS 1195-4 S Eco
- HDS 1195-4 SX Eco
- HDS 12/14 -4ST Bensin
- HDS 12/14 -4ST Bensin LPG
- HDS 12/14 ST ECO*EU-II
- HDS 12/14-4 ST 400V/3PH/50Hz (BV)
- HDS 12/14-4 ST Eco
- HDS 12/14-4 ST Gas
- HDS 12/14-4 ST Gas LPG
- HDS 12/18 -4SX
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 S 60 Hz
- HDS 1295-4 S Eco
- HDS 13/20 -4SX
- HDS 13/20 -4SX *EU-II
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4S
- HDS 13/24 PE Cage
- HDS 2000 SUPER - 400V
- HDS 2000 Super
- HDS 5.0/30-4 S Ec
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 U anniversary edition
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 550 C
- HDS 558 C Eco
- HDS 558 CSX Eco
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 CX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 601 C Eco
- HDS 695-4 M Eco
- HDS 695-4 MX Eco
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 7/16-4 C anniversary edition
- HDS 798 C
- HDS 798 C Eco
- HDS 798 CSX
- HDS 8/16-4E 12kW
- HDS 8/16-4E 24kW
- HDS 8/17 C
- HDS 8/17 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4M
- HDS 801 B
- HDS 801 Bensin
- HDS 801 E 12 KW
- HDS 801 E 24 KW
- HDS 801-4 E
- HDS 895 MX Eco
- HDS 895-4 M Eco
- HDS 895-4 MX Eco
- HDS 9/14-4 ST 400V/3PH/50Hz (BV)
- HDS 9/14-4 ST Eco
- HDS 9/16 ST Bensin LPG
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/17-4 CX
- HDS 9/18-4M
- HDS 995-4 M Eco
- HDS Super M Eco
- HDS Super MX Eco
- HDS-E 8/16-4 M 12 KW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW
- PRO HD 600
- ProHD 200
- ProHD 400
- Xpert-HD 5/12 C
- Xpert-HD 7170
- Xpert-HD 7170 X
Bruksområder
- Solcelle- og fotovoltaiske anlegg