Kärchers PressurePro voksfjerningsmiddel RM 36 er den optimale forberedelsen for overflater før maling, grunning og lakkering. Det løsemiddelbaserte rengjøringsmiddelet fjerner pålitelig voksbaserte konserveringsmidler, beskyttende voksfilmer samt fett, olje, smøremidler, harpiks, mineralforurensning og lim selv ved lave doser. PressurePro Wax Remover RM 36 er fri for halogenerte hydrokarboner, lett å skylle av og perfekt for bruk med høytrykksvaskere, noe som gjør den ideell for bruk i industri og handel.