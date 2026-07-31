PressurePro Voksfjerningsmiddel - kaldrengjøringsmiddel RM 36, 20l
Voksfjerningsmiddel, fjerner skånsomt beskyttende voksbelegg og fettrester fra lakkerte flater. Ideell for bruk med høytrykksvaskere og fri for halogenerte hydrokarboner.
Kärchers PressurePro voksfjerningsmiddel RM 36 er den optimale forberedelsen for overflater før maling, grunning og lakkering. Det løsemiddelbaserte rengjøringsmiddelet fjerner pålitelig voksbaserte konserveringsmidler, beskyttende voksfilmer samt fett, olje, smøremidler, harpiks, mineralforurensning og lim selv ved lave doser. PressurePro Wax Remover RM 36 er fri for halogenerte hydrokarboner, lett å skylle av og perfekt for bruk med høytrykksvaskere, noe som gjør den ideell for bruk i industri og handel.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Beholderstørrelse (l)
|20
|Forpakning (Stk)
|1
|Vekt (kg)
|16
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|18,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|255 x 230 x 400
Produkt
- Effektiv voksfjerner
- Oppløser beskytende voks fra overflater
- Løser opp tung olje, fett, og mineralflekker
- Skånsom virkning
- Fri for halogenerte hydrokarboner
- NTA-fri
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver
- H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
- H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
- P273 Unngå utslipp til miljøet.
- P301 VED SVELGING:
- P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.
- P331 IKKE framkall brekning.
- P405 Oppbevares innelåst.
- P501a Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.
- EUH 066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
Kompatible maskiner
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- HDS 12/14 -4ST Bensin LPG
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- HDS 12/14-4 ST Eco
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Bruksområder
- Fjerning av voks fra bil
- Rengjøring av deler
- Avfetting av overflater
- Bil-/ motorvask