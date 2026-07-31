RM 890** 20L precleaner, 20l
VehiclePro Klear!Forvask RM 890: alkalisk rengjøringsmiddel som fjerner veismuss, fett og insekter på et øyeblikk. VDA-kompatibel og egnet for alle prosessvannsystemer og vannhardheter.
Ekstra kraftig, men likevel skånsom mot lakk på biler og nyttekjøretøy: Det høykonsentrerte, alkaliske forvasken VehiclePro Klear!PreWash RM 890 for bruk i bilvaskeanlegg er spesielt imponerende ved kraftig tilsmussing forårsaket av insektrester, og løsner pålitelig fett, olje og smuss. Dette gjør rengjøringsmiddelet fra Kärchers Klear!-serie til et viktig tilskudd for utmerkede rengjøringsresultater. VehiclePro Klear!PreWash RM 890 er VDA-kompatibelt, fungerer med alle vannhardheter og behandlede vannsystemer, og med en kapasitet på opptil 100 biler per liter er det spesielt økonomisk i bruk.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Beholderstørrelse (l)
|20
|Forpakning (Stk)
|1
|pH
|12
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|22,4
Produkt
- Høykonsentrert
- Kraftig rengjøring, men skånsom mot overflaten.
- Gir et utmerket resultat med minimal innsats.
- Effektiv med alle vanntrykk
- løser pålitelig opp fett-, olje- og eksosutslipp. Myker opp insektforurensning og løser den opp på en pålitelig måte
- Hurtigseparerer olje/ vann i oljeseparatoren (lett å skille = asf)
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver
- H290 Kan være etsende for metaller.
- H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
- P280 This phrase is currently not available
- P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
- P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.
- P405 Oppbevares innelåst.
- P501a Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.
Bruksområder
- Biler