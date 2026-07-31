Ekstra kraftig, men likevel skånsom mot lakk på biler og nyttekjøretøy: Det høykonsentrerte, alkaliske forvasken VehiclePro Klear!PreWash RM 890 for bruk i bilvaskeanlegg er spesielt imponerende ved kraftig tilsmussing forårsaket av insektrester, og løsner pålitelig fett, olje og smuss. Dette gjør rengjøringsmiddelet fra Kärchers Klear!-serie til et viktig tilskudd for utmerkede rengjøringsresultater. VehiclePro Klear!PreWash RM 890 er VDA-kompatibelt, fungerer med alle vannhardheter og behandlede vannsystemer, og med en kapasitet på opptil 100 biler per liter er det spesielt økonomisk i bruk.