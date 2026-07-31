VehiclePro Active Foam RM 812 eco!perform er spesielt miljøvennlig og sertifisert i henhold til de strenge kriteriene til Svanemerket. Når det brukes i bilvasksystemer, imponerer det skumintensive aktive skummet med meget gode rengjøringsresultater ved lave doser. Den miljøvennlige vaskemidlet fjerner likevel pålitelig oljer, fett og mineralsk smuss og øker samtidig glideegenskapene til børstene for rengjøring av biler og nyttekjøretøyer uten å skade lakken og reduserer tilsmussingen av børstene betydelig. Derfor brukes den også som børstesjampo. De overflateaktive stoffene er miljøkompatible og biologisk nedbrytbare i henhold til OECD-standardene og sikrer rask olje-vann-separasjon i oljeutskillere.