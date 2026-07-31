VehiclePro Børsteshampoo RM 811 Classic, 200l

Konsentrert, kraftig, voks- og VDA-kompatibel børstesjampo. Den aktive ingredienskombinasjonen hjelper børstene å gli, noe som igjen beskytter kjøretøyets overflate.

VehiclePro Børsteshampoo RM 811 Classic er et rengjøringsmiddel som er egnet for bruk i kjøretøyvaskesystemer og kommersielle kjøretøyvasker. Produktet fjerner fett, olje, skitt og vei smuss fra kjøretøyets overflate og hjelper børstene å glide lettere mens de rengjør. Dette reduserer børstenes resirkuleringshastighet slik at de kan brukes lenger. Produktet kan også brukes som aktivskum og beskytter kjøretøyets lakk. RM 811 Classic er økonomisk i bruk og kan rengjøre opptil 100 biler per liter. Produktet fungerer sammen med voksprodukter for å forhindre striper på kjøretøyets overflate. Overflateaktive stoffer som er inkludert i formelen, er nedbrytbare i henhold til OECD. Produktet separerer også raskt olje og vann i oljeseparatoren. VehiclePro Børsteshampoo RM 811 Classic gir en effektiv og økonomisk måte å rengjøre kjøretøyet ditt på, samtidig som det beskytter lakkeringen og børstene.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (l) 200
Forpakning (Stk) 1
pH 9
Vekt (kg) 203,6
Vekt inkludert emballasje (kg) 218,6
Mål (L x B x H) (mm) 580 x 580 x 970
VehiclePro Børsteshampoo RM 811 Classic, 200l
VehiclePro Børsteshampoo RM 811 Classic, 200l
VehiclePro Børsteshampoo RM 811 Classic, 200l
VehiclePro Børsteshampoo RM 811 Classic, 200l
Kompatible maskiner
Utgåtte produkter
Bruksområder
  • Biler
  • Profesjonell bilvask
Tilbehør