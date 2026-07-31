VehiclePro Børsteshampoo RM 811 Classic, 200l
Konsentrert, kraftig, voks- og VDA-kompatibel børstesjampo. Den aktive ingredienskombinasjonen hjelper børstene å gli, noe som igjen beskytter kjøretøyets overflate.
VehiclePro Børsteshampoo RM 811 Classic er et rengjøringsmiddel som er egnet for bruk i kjøretøyvaskesystemer og kommersielle kjøretøyvasker. Produktet fjerner fett, olje, skitt og vei smuss fra kjøretøyets overflate og hjelper børstene å glide lettere mens de rengjør. Dette reduserer børstenes resirkuleringshastighet slik at de kan brukes lenger. Produktet kan også brukes som aktivskum og beskytter kjøretøyets lakk. RM 811 Classic er økonomisk i bruk og kan rengjøre opptil 100 biler per liter. Produktet fungerer sammen med voksprodukter for å forhindre striper på kjøretøyets overflate. Overflateaktive stoffer som er inkludert i formelen, er nedbrytbare i henhold til OECD. Produktet separerer også raskt olje og vann i oljeseparatoren. VehiclePro Børsteshampoo RM 811 Classic gir en effektiv og økonomisk måte å rengjøre kjøretøyet ditt på, samtidig som det beskytter lakkeringen og børstene.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Beholderstørrelse (l)
|200
|Forpakning (Stk)
|1
|pH
|9
|Vekt (kg)
|203,6
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|218,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|580 x 580 x 970
Kompatible maskiner
Utgåtte produkter
Bruksområder
- Biler
- Profesjonell bilvask