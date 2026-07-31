VehiclePro Børsteshampoo RM 811 Classic er et rengjøringsmiddel som er egnet for bruk i kjøretøyvaskesystemer og kommersielle kjøretøyvasker. Produktet fjerner fett, olje, skitt og vei smuss fra kjøretøyets overflate og hjelper børstene å glide lettere mens de rengjør. Dette reduserer børstenes resirkuleringshastighet slik at de kan brukes lenger. Produktet kan også brukes som aktivskum og beskytter kjøretøyets lakk. RM 811 Classic er økonomisk i bruk og kan rengjøre opptil 100 biler per liter. Produktet fungerer sammen med voksprodukter for å forhindre striper på kjøretøyets overflate. Overflateaktive stoffer som er inkludert i formelen, er nedbrytbare i henhold til OECD. Produktet separerer også raskt olje og vann i oljeseparatoren. VehiclePro Børsteshampoo RM 811 Classic gir en effektiv og økonomisk måte å rengjøre kjøretøyet ditt på, samtidig som det beskytter lakkeringen og børstene.