VehiclePro Børsteshampoo RM 811 Classic, 20l

Konsentrert, kraftig, voks- og VDA-kompatibel børstesjampo. Den aktive ingredienskombinasjonen hjelper børstene å gli, noe som igjen beskytter kjøretøyets overflate.

VehiclePro Børsteshampoo RM 811 Classic er et rengjøringsmiddel som er egnet for bruk i kjøretøyvaskesystemer og kommersielle kjøretøyvasker. Produktet fjerner fett, olje, skitt og vei smuss fra kjøretøyets overflate og hjelper børstene å glide lettere mens de rengjør. Dette reduserer børstenes resirkuleringshastighet slik at de kan brukes lenger. Produktet kan også brukes som aktivskum og beskytter kjøretøyets lakk. RM 811 Classic er økonomisk i bruk og kan rengjøre opptil 100 biler per liter. Produktet fungerer sammen med voksprodukter for å forhindre striper på kjøretøyets overflate. Overflateaktive stoffer som er inkludert i formelen, er nedbrytbare i henhold til OECD. Produktet separerer også raskt olje og vann i oljeseparatoren. VehiclePro Børsteshampoo RM 811 Classic gir en effektiv og økonomisk måte å rengjøre kjøretøyet ditt på, samtidig som det beskytter lakkeringen og børstene.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (l) 20
Forpakning (Stk) 1
pH 9
Vekt (kg) 20,4
Vekt inkludert emballasje (kg) 22,3
Mål (L x B x H) (mm) 260 x 237 x 430
Produkt
  • Effektiv børsteshampo for bil og bilvaskeanlegg
  • Fjerner fett, olje, utslipp og insektsflekker
  • Sørger for lav friksjon fra børstene og beskytter kjøretøyoverflaten
  • Reduserer børstenes grad av tilsmussing
  • Kompatibel med voks og forhindrer striper på den belagte overflaten
  • VDA-kompatibel
  • Hurtigseparerer olje/ vann i oljeseparatoren (lett å skille = asf)
  • Nedbrytbar i henhold til OECD
  • NTA-fri
VehiclePro Børsteshampoo RM 811 Classic, 20l
VehiclePro Børsteshampoo RM 811 Classic, 20l
VehiclePro Børsteshampoo RM 811 Classic, 20l
VehiclePro Børsteshampoo RM 811 Classic, 20l
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver
  • H315 Irriterer huden.
  • H318 Gir alvorlig øyeskade.
  • P280 This phrase is currently not available
  • P264 Vask grundig etter bruk.
  • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  • P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.
  • P332 + P313 Ved hudirritasjon: Kontakt / tilkall lege.
  • P302 + P352b VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann og sepe.
Kompatible maskiner
Utgåtte produkter
Bruksområder
  • Biler
  • Profesjonell bilvask
Tilbehør