VehiclePro Børsteshampoo RM 811 Classic, 20l
Konsentrert, kraftig, voks- og VDA-kompatibel børstesjampo. Den aktive ingredienskombinasjonen hjelper børstene å gli, noe som igjen beskytter kjøretøyets overflate.
VehiclePro Børsteshampoo RM 811 Classic er et rengjøringsmiddel som er egnet for bruk i kjøretøyvaskesystemer og kommersielle kjøretøyvasker. Produktet fjerner fett, olje, skitt og vei smuss fra kjøretøyets overflate og hjelper børstene å glide lettere mens de rengjør. Dette reduserer børstenes resirkuleringshastighet slik at de kan brukes lenger. Produktet kan også brukes som aktivskum og beskytter kjøretøyets lakk. RM 811 Classic er økonomisk i bruk og kan rengjøre opptil 100 biler per liter. Produktet fungerer sammen med voksprodukter for å forhindre striper på kjøretøyets overflate. Overflateaktive stoffer som er inkludert i formelen, er nedbrytbare i henhold til OECD. Produktet separerer også raskt olje og vann i oljeseparatoren. VehiclePro Børsteshampoo RM 811 Classic gir en effektiv og økonomisk måte å rengjøre kjøretøyet ditt på, samtidig som det beskytter lakkeringen og børstene.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Beholderstørrelse (l)
|20
|Forpakning (Stk)
|1
|pH
|9
|Vekt (kg)
|20,4
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|22,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|260 x 237 x 430
Produkt
- Effektiv børsteshampo for bil og bilvaskeanlegg
- Fjerner fett, olje, utslipp og insektsflekker
- Sørger for lav friksjon fra børstene og beskytter kjøretøyoverflaten
- Reduserer børstenes grad av tilsmussing
- Kompatibel med voks og forhindrer striper på den belagte overflaten
- VDA-kompatibel
- Hurtigseparerer olje/ vann i oljeseparatoren (lett å skille = asf)
- Nedbrytbar i henhold til OECD
- NTA-fri
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver
- H315 Irriterer huden.
- H318 Gir alvorlig øyeskade.
- P280 This phrase is currently not available
- P264 Vask grundig etter bruk.
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
- P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.
- P332 + P313 Ved hudirritasjon: Kontakt / tilkall lege.
- P302 + P352b VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann og sepe.
Kompatible maskiner
Utgåtte produkter
Bruksområder
- Biler
- Profesjonell bilvask