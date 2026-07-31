VehiclePro Forvask RM 803 eco!perform, 20l
VehiclePro Prewash RM 803 eco!perform: miljøvennlig forvaskemiddel. Fremskynder mykning og fjerning av oljer, fett og insektrester. Svanemerket
VehiclePro Prewash RM 803 eco!perform er sertifisert i henhold til det nordiske Svanemerket, som viser at maksimal rengjøringseffekt og miljøvennlighet kan gå hånd i hånd. Dette skyldes at overflateaktive stoffer i produktet er biologisk nedbrytbare, som definert i EEC 648/2004, og separerer raskt olje og vann i oljeseparatorer. Dette effektive forvaskemiddelet for bil og kommersielle kjøretøy bidrar til å betydelig forbedre rengjøringsresultatene av påfølgende rengjøringsprosesser ved å utvide og pålitelig løsne smuss forårsaket av fett, olje, utslipp og insekter. VehiclePro Prewash RM 803 eco!perform er egnet for bruk i bilvaskesystemer og er svært økonomisk.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Beholderstørrelse (l)
|20
|Forpakning (Stk)
|1
|pH
|11
|Vekt (kg)
|21
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|21,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|260 x 237 x 430
Produkt
- Effektiv sprayrengjøringsmiddel for forvask av biler og nyttekjøretøyer
- Løser opp fett, olje, utslipp og insektsflekker
- Forbedrer rengjøringsresultatet
- Aktiv rengjøring ved alle temperaturer
- Effektiv og rask
- Skånsom virkning
- Tensider nedbrytbare i henhold til EEC 648/2004
- Hurtigseparerer olje/ vann i oljeseparatoren (lett å skille = asf)
- NTA-fri
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver
- H290 Kan være etsende for metaller.
- H318 Gir alvorlig øyeskade.
- P234 Oppbevares bare i originalemballasjen.
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
- P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.
- P390 Absorber spill for å hindre materiell skade.
- P406 Oppbevares i korrosjonsbestandig beholder med korrosjonsbestandig indre belegg.
Bruksområder
- Fjerning av voks fra bil
- Rengjøring av kjøretøy
- Bil-/ motorvask
- Biler, nyttekjøretøy, sykler