VehiclePro Forvask RM 803 eco!perform, 20l

VehiclePro Prewash RM 803 eco!perform: miljøvennlig forvaskemiddel. Fremskynder mykning og fjerning av oljer, fett og insektrester. Svanemerket

VehiclePro Prewash RM 803 eco!perform er sertifisert i henhold til det nordiske Svanemerket, som viser at maksimal rengjøringseffekt og miljøvennlighet kan gå hånd i hånd. Dette skyldes at overflateaktive stoffer i produktet er biologisk nedbrytbare, som definert i EEC 648/2004, og separerer raskt olje og vann i oljeseparatorer. Dette effektive forvaskemiddelet for bil og kommersielle kjøretøy bidrar til å betydelig forbedre rengjøringsresultatene av påfølgende rengjøringsprosesser ved å utvide og pålitelig løsne smuss forårsaket av fett, olje, utslipp og insekter. VehiclePro Prewash RM 803 eco!perform er egnet for bruk i bilvaskesystemer og er svært økonomisk.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (l) 20
Forpakning (Stk) 1
pH 11
Vekt (kg) 21
Vekt inkludert emballasje (kg) 21,8
Mål (L x B x H) (mm) 260 x 237 x 430
Produkt
  • Effektiv sprayrengjøringsmiddel for forvask av biler og nyttekjøretøyer
  • Løser opp fett, olje, utslipp og insektsflekker
  • Forbedrer rengjøringsresultatet
  • Aktiv rengjøring ved alle temperaturer
  • Effektiv og rask
  • Skånsom virkning
  • Tensider nedbrytbare i henhold til EEC 648/2004
  • Hurtigseparerer olje/ vann i oljeseparatoren (lett å skille = asf)
  • NTA-fri
VehiclePro Forvask RM 803 eco!perform, 20l
VehiclePro Forvask RM 803 eco!perform, 20l
VehiclePro Forvask RM 803 eco!perform, 20l
VehiclePro Forvask RM 803 eco!perform, 20l
VehiclePro Forvask RM 803 eco!perform, 20l
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver
  • H290 Kan være etsende for metaller.
  • H318 Gir alvorlig øyeskade.
  • P234 Oppbevares bare i originalemballasjen.
  • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  • P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.
  • P390 Absorber spill for å hindre materiell skade.
  • P406 Oppbevares i korrosjonsbestandig beholder med korrosjonsbestandig indre belegg.
Kompatible maskiner
Utgåtte produkter
Bruksområder
  • Fjerning av voks fra bil
  • Rengjøring av kjøretøy
  • Bil-/ motorvask
  • Biler, nyttekjøretøy, sykler