VehiclePro Forvask RM 803 eco!perform, 200l
VehiclePro Prewash RM 803 eco!perform: miljøvennlig forvaskemiddel. Fremskynder mykning og fjerning av oljer, fett og insektrester. Svanemerket
VehiclePro Prewash RM 803 eco!perform er sertifisert i henhold til det nordiske Svanemerket, som viser at maksimal rengjøringseffekt og miljøvennlighet kan gå hånd i hånd. Dette skyldes at overflateaktive stoffer i produktet er biologisk nedbrytbare, som definert i EEC 648/2004, og separerer raskt olje og vann i oljeseparatorer. Dette effektive forvaskemiddelet for bil og kommersielle kjøretøy bidrar til å betydelig forbedre rengjøringsresultatene av påfølgende rengjøringsprosesser ved å utvide og pålitelig løsne smuss forårsaket av fett, olje, utslipp og insekter. VehiclePro Prewash RM 803 eco!perform er egnet for bruk i bilvaskesystemer og er svært økonomisk.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Beholderstørrelse (l)
|200
|Forpakning (Stk)
|1
|pH
|11
|Vekt (kg)
|210,4
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|221,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|580 x 580 x 970
Bruksområder
- Fjerning av voks fra bil
- Rengjøring av kjøretøy
- Bil-/ motorvask
- Biler, nyttekjøretøy, sykler