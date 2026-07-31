VehiclePro Forvask RM 803 eco!perform, 200l

VehiclePro Prewash RM 803 eco!perform: miljøvennlig forvaskemiddel. Fremskynder mykning og fjerning av oljer, fett og insektrester. Svanemerket

VehiclePro Prewash RM 803 eco!perform er sertifisert i henhold til det nordiske Svanemerket, som viser at maksimal rengjøringseffekt og miljøvennlighet kan gå hånd i hånd. Dette skyldes at overflateaktive stoffer i produktet er biologisk nedbrytbare, som definert i EEC 648/2004, og separerer raskt olje og vann i oljeseparatorer. Dette effektive forvaskemiddelet for bil og kommersielle kjøretøy bidrar til å betydelig forbedre rengjøringsresultatene av påfølgende rengjøringsprosesser ved å utvide og pålitelig løsne smuss forårsaket av fett, olje, utslipp og insekter. VehiclePro Prewash RM 803 eco!perform er egnet for bruk i bilvaskesystemer og er svært økonomisk.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (l) 200
Forpakning (Stk) 1
pH 11
Vekt (kg) 210,4
Vekt inkludert emballasje (kg) 221,6
Mål (L x B x H) (mm) 580 x 580 x 970
VehiclePro Forvask RM 803 eco!perform, 200l
VehiclePro Forvask RM 803 eco!perform, 200l
VehiclePro Forvask RM 803 eco!perform, 200l
VehiclePro Forvask RM 803 eco!perform, 200l
VehiclePro Forvask RM 803 eco!perform, 200l
Kompatible maskiner
Utgåtte produkter
Bruksområder
  • Fjerning av voks fra bil
  • Rengjøring av kjøretøy
  • Bil-/ motorvask
  • Biler, nyttekjøretøy, sykler
Tilbehør