VehiclePro Prewash RM 803 eco!perform er sertifisert i henhold til det nordiske Svanemerket, som viser at maksimal rengjøringseffekt og miljøvennlighet kan gå hånd i hånd. Dette skyldes at overflateaktive stoffer i produktet er biologisk nedbrytbare, som definert i EEC 648/2004, og separerer raskt olje og vann i oljeseparatorer. Dette effektive forvaskemiddelet for bil og kommersielle kjøretøy bidrar til å betydelig forbedre rengjøringsresultatene av påfølgende rengjøringsprosesser ved å utvide og pålitelig løsne smuss forårsaket av fett, olje, utslipp og insekter. VehiclePro Prewash RM 803 eco!perform er egnet for bruk i bilvaskesystemer og er svært økonomisk.