VehiclePro Høytrykksvask RM 806 er et kraftig rengjøringsmiddel som kan brukes universelt for å vaske biler, varebiler, sykler og motorer. Produktet er spesielt utviklet for bruk på selvbetjente vaskeanelgg og gir en NTA-fri, ultra-effektiv høytrykksvask som løser opp selv de mest hardnakkede restene etter olje, fett, gjørme, insekter, kvae og gjørme. Det separerer raskt olje og vann i oljeseparatoren, og overflateaktive stoffer som er inkludert i formelen, er nedbrytbare i henhold til EEC 648/2004 og bidrar til miljøvennlig kjøretøyvask. Produktet har en høy ytelse på opptil vask av 60 biler per liter og er en del av Kärchers VehiclePro-serie.