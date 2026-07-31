VehiclePro Høytrykksvask RM 806, 20l

Et kraftig smussoppløsende rengjøringskonsentrat som fjerner selv resistente ansamlinger fra f.eks. støv, olje, smørefett, insekter, kvae/ harpiks og gjørme. NTA-fri.

VehiclePro Høytrykksvask RM 806 er et kraftig rengjøringsmiddel som kan brukes universelt for å vaske biler, varebiler, sykler og motorer. Produktet er spesielt utviklet for bruk på selvbetjente vaskeanelgg og gir en NTA-fri, ultra-effektiv høytrykksvask som løser opp selv de mest hardnakkede restene etter olje, fett, gjørme, insekter, kvae og gjørme. Det separerer raskt olje og vann i oljeseparatoren, og overflateaktive stoffer som er inkludert i formelen, er nedbrytbare i henhold til EEC 648/2004 og bidrar til miljøvennlig kjøretøyvask. Produktet har en høy ytelse på opptil vask av 60 biler per liter og er en del av Kärchers VehiclePro-serie.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (l) 20
Forpakning (Stk) 1
pH 13
Vekt inkludert emballasje (kg) 23,4
Produkt
  • Kraftig høytrykksrengjøringsmiddel for bilvask
  • Fjerner olje, harpiks, gjørme og insektsflekker
  • Effektiv og rask
  • Svært økonomisk
  • Separerer olje/vann i oljeseparatoren
  • Tensider nedbrytbare i henhold til EEC 648/2004
  • NTA-fri
VehiclePro Høytrykksvask RM 806, 20l
VehiclePro Høytrykksvask RM 806, 20l
VehiclePro Høytrykksvask RM 806, 20l
VehiclePro Høytrykksvask RM 806, 20l
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver
  • H290 Kan være etsende for metaller.
  • H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
  • P280 This phrase is currently not available
  • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  • P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.
  • P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.
  • P405 Oppbevares innelåst.
  • P501a Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.
Kompatible maskiner
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Bruksområder
  • Transport og maskiner
  • Bil-/ motorvask
  • Biler, nyttekjøretøy, sykler
Tilbehør