VehiclePro Høytrykksvask RM 806, 200l

Et kraftig smussoppløsende rengjøringskonsentrat som fjerner selv resistente ansamlinger fra f.eks. støv, olje, smørefett, insekter, kvae/ harpiks og gjørme. NTA-fri.

VehiclePro Høytrykksvask RM 806 er et kraftig rengjøringsmiddel som kan brukes universelt for å vaske biler, varebiler, sykler og motorer. Produktet er spesielt utviklet for bruk på selvbetjente vaskeanelgg og gir en NTA-fri, ultra-effektiv høytrykksvask som løser opp selv de mest hardnakkede restene etter olje, fett, gjørme, insekter, kvae og gjørme. Det separerer raskt olje og vann i oljeseparatoren, og overflateaktive stoffer som er inkludert i formelen, er nedbrytbare i henhold til EEC 648/2004 og bidrar til miljøvennlig kjøretøyvask. Produktet har en høy ytelse på opptil vask av 60 biler per liter og er en del av Kärchers VehiclePro-serie.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (l) 200
Forpakning (Stk) 1
pH 13
Vekt inkludert emballasje (kg) 235,8
VehiclePro Høytrykksvask RM 806, 200l
VehiclePro Høytrykksvask RM 806, 200l
VehiclePro Høytrykksvask RM 806, 200l
VehiclePro Høytrykksvask RM 806, 200l
Kompatible maskiner
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Bruksområder
  • Transport og maskiner
  • Bil-/ motorvask
  • Biler, nyttekjøretøy, sykler
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