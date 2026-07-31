VehiclePro Høytrykksvask RM 806, 200l
Et kraftig smussoppløsende rengjøringskonsentrat som fjerner selv resistente ansamlinger fra f.eks. støv, olje, smørefett, insekter, kvae/ harpiks og gjørme. NTA-fri.
VehiclePro Høytrykksvask RM 806 er et kraftig rengjøringsmiddel som kan brukes universelt for å vaske biler, varebiler, sykler og motorer. Produktet er spesielt utviklet for bruk på selvbetjente vaskeanelgg og gir en NTA-fri, ultra-effektiv høytrykksvask som løser opp selv de mest hardnakkede restene etter olje, fett, gjørme, insekter, kvae og gjørme. Det separerer raskt olje og vann i oljeseparatoren, og overflateaktive stoffer som er inkludert i formelen, er nedbrytbare i henhold til EEC 648/2004 og bidrar til miljøvennlig kjøretøyvask. Produktet har en høy ytelse på opptil vask av 60 biler per liter og er en del av Kärchers VehiclePro-serie.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Beholderstørrelse (l)
|200
|Forpakning (Stk)
|1
|pH
|13
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|235,8
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Utgåtte produkter
- HDS -E 8/16-4M 24KW
- HDS 10/20 -4M
- HDS 10/20 -4MX
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 10/20-4M 60Hz
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 DE (Diesel)
- HDS 11/18-4 S anniversary edition
- HDS 1195-4 S Eco
- HDS 1195-4 SX Eco
- HDS 12/14 -4ST Bensin
- HDS 12/14 -4ST Bensin LPG
- HDS 12/14 ST ECO*EU-II
- HDS 12/14-4 ST 400V/3PH/50Hz (BV)
- HDS 12/14-4 ST Eco
- HDS 12/14-4 ST Gas
- HDS 12/14-4 ST Gas LPG
- HDS 12/18 -4SX
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 S 60 Hz
- HDS 1295-4 S Eco
- HDS 13/20 -4SX
- HDS 13/20 -4SX *EU-II
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4S
- HDS 13/24 PE Cage
- HDS 2000 SUPER - 400V
- HDS 2000 Super
- HDS 5.0/30-4 S Ec
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 U anniversary edition
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 550 C
- HDS 558 C Eco
- HDS 558 CSX Eco
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 CX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 601 C Eco
- HDS 695-4 M Eco
- HDS 695-4 MX Eco
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 7/16-4 C anniversary edition
- HDS 798 C
- HDS 798 C Eco
- HDS 798 CSX
- HDS 8/16-4E 12kW
- HDS 8/16-4E 24kW
- HDS 8/17 C
- HDS 8/17 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4M
- HDS 801 B
- HDS 801 Bensin
- HDS 801 E 12 KW
- HDS 801 E 24 KW
- HDS 801-4 E
- HDS 895 MX Eco
- HDS 895-4 M Eco
- HDS 895-4 MX Eco
- HDS 9/14-4 ST 400V/3PH/50Hz (BV)
- HDS 9/14-4 ST Eco
- HDS 9/16 ST Bensin LPG
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/17-4 CX
- HDS 9/18-4M
- HDS 995-4 M Eco
- HDS Super M Eco
- HDS Super MX Eco
- HDS-E 8/16-4 M 12 KW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW
Bruksområder
- Transport og maskiner
- Bil-/ motorvask
- Biler, nyttekjøretøy, sykler