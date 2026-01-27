VehiclePro Rim Cleaner RM 800 er et effektivt, surt rengjøringsmiddel for felger som imponerer med sin rengjøringseffektivitet samtidig som det er skånsomt mot materialet. Det kan brukes på selvbetjente vaskeanlegg og med sprløyteenhet i kommersielle bilvaskemaskiner og danner et aktivt rengjøringskum som raskt og sikkert fjerner vanlig forurensning, som bremsestøv, dekkavfall, kalkflekker eller aggressive avleiringer av veisalt. Produktets skånsomme egenskaper beskytter ikke bare felgene på biler og varebiler, men angriper heller ikke ubelagte betonggulv eller stålhjulbuer. Ingrediensene i dette standard rengjøringsmiddelet er 90 prosent nedbrytbare, og overflateaktive stoffer som er inkludert i formelen, er i samsvar med EEC 648/2004. Med en rengjøringsytelse på omtrent 400 felger per liter, er VehiclePro Rim Cleaner RM 800 også svært økonomisk og effektivt.