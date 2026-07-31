VehiclePro Kärcher Polish Plus RM 831 er et svært effektiv bilpleiemiddel, spesielt formulert for bruk i bilvaskemaskiner med programalternativ for bevaring av voks. Den spesielle pleieformelen gir voksbevaring som varer opptil 6 måneder, og beskytter kjøretøyets lakk effektivt mot skadelige miljøpåvirkninger som veistøv, insektrester, sur nedbør, veisalt og annet smuss. Samtidig gir voksen en høyglanset finish uten å etterlate rester på glassflater eller skade vaskebørster og dyser i systemet. Polish Plus RM 831 er også effektiv i områder med hardt vann, og er fri for mineraloljer og mineralhydrokarboner. Produktet er i tillegg VDA-kompatibelt, og overflateaktivt stoff som det inneholder er nedbrytbart i henhold til EEC 648/2004, noe som gjør det miljøvennlig.