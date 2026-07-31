VehiclePro Kärcher Polish Plus RM 831, 20l
Bilpleiemiddel med langtidsbeskyttelse mot veistøv, insekter, sur nedbør og andre skadelige miljøforurensninger.
VehiclePro Kärcher Polish Plus RM 831 er et svært effektiv bilpleiemiddel, spesielt formulert for bruk i bilvaskemaskiner med programalternativ for bevaring av voks. Den spesielle pleieformelen gir voksbevaring som varer opptil 6 måneder, og beskytter kjøretøyets lakk effektivt mot skadelige miljøpåvirkninger som veistøv, insektrester, sur nedbør, veisalt og annet smuss. Samtidig gir voksen en høyglanset finish uten å etterlate rester på glassflater eller skade vaskebørster og dyser i systemet. Polish Plus RM 831 er også effektiv i områder med hardt vann, og er fri for mineraloljer og mineralhydrokarboner. Produktet er i tillegg VDA-kompatibelt, og overflateaktivt stoff som det inneholder er nedbrytbart i henhold til EEC 648/2004, noe som gjør det miljøvennlig.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Beholderstørrelse (l)
|20
|Forpakning (Stk)
|1
|pH
|4
|Vekt (kg)
|19,9
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|21,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|260 x 240 x 390
Bruksområder
- Biler
- Profesjonell bilvask