VehiclePro Klear!Brush RM 891 er en svært effektiv børstesjampo med hydrofobe egenskaper som gir optimal rengjøring og tørking når man vasker biler og kommersielle kjøretøyer i bilvaskemaskiner. Produktet øker børstenes glidende effekt, som bidrar til å beskytte lakken, hjelper børstene med dems selvrensen egenskaper, og bidrar til å opprettholde deres verdi og levetid. Klear!Brush RM 891 har en svært økonomisk formel som gjør det mulig å vaske opptil 200 biler per liter. Det kan også brukes som aktiv skum hvis ønskelig. Produktet er en del av Kärcher Klear! serien og er utviklet for å møte høye krav til ytelse og kvalitet.