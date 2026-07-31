VehiclePro Klear!Brush RM 891, 10l

Svært konsentrert børstesjampo for intensiv, men lakksikker rengjøring. Støtter selvrensende egenskaper og forlenge børstenes levetid. I samsvar med VDA-standard.

VehiclePro Klear!Brush RM 891 er en svært effektiv børstesjampo med hydrofobe egenskaper som gir optimal rengjøring og tørking når man vasker biler og kommersielle kjøretøyer i bilvaskemaskiner. Produktet øker børstenes glidende effekt, som bidrar til å beskytte lakken, hjelper børstene med dems selvrensen egenskaper, og bidrar til å opprettholde deres verdi og levetid. Klear!Brush RM 891 har en svært økonomisk formel som gjør det mulig å vaske opptil 200 biler per liter. Det kan også brukes som aktiv skum hvis ønskelig. Produktet er en del av Kärcher Klear! serien og er utviklet for å møte høye krav til ytelse og kvalitet.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (l) 10
Forpakning (Stk) 1
pH 11
Vekt (kg) 10,2
Vekt inkludert emballasje (kg) 10,8
Mål (L x B x H) (mm) 287 x 150 x 329
Produkt
  • Effektiv børsteshampo for bil og bilvaskeanlegg
  • Sørger for lav friksjon fra børstene og beskytter kjøretøyoverflaten
  • Forbereder perfekt tørkeresultat ved hydrofotisk effekt
  • Sørg for optimale børstens glideegenskaper
  • Høykonsentrert
  • VDA-kompatibel
VehiclePro Klear!Brush RM 891, 10l
VehiclePro Klear!Brush RM 891, 10l
VehiclePro Klear!Brush RM 891, 10l
VehiclePro Klear!Brush RM 891, 10l
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver
  • H318 Gir alvorlig øyeskade.
  • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  • P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.
Kompatible maskiner
Utgåtte produkter
Bruksområder
  • Biler
  • Profesjonell bilvask
Tilbehør