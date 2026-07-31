VehiclePro Klear!Brush RM 891, 20l
Svært konsentrert børstesjampo for intensiv, men lakksikker rengjøring. Støtter selvrensende egenskaper og forlenge børstenes levetid. I samsvar med VDA-standard.
VehiclePro Klear!Brush RM 891 er en svært effektiv børstesjampo med hydrofobe egenskaper som gir optimal rengjøring og tørking når man vasker biler og kommersielle kjøretøyer i bilvaskemaskiner. Produktet øker børstenes glidende effekt, som bidrar til å beskytte lakken, hjelper børstene med dems selvrensen egenskaper, og bidrar til å opprettholde deres verdi og levetid. Klear!Brush RM 891 har en svært økonomisk formel som gjør det mulig å vaske opptil 200 biler per liter. Det kan også brukes som aktiv skum hvis ønskelig. Produktet er en del av Kärcher Klear! serien og er utviklet for å møte høye krav til ytelse og kvalitet.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Beholderstørrelse (l)
|20
|Forpakning (Stk)
|1
|pH
|11
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|21,1
Produkt
- Effektiv børsteshampo for bil og bilvaskeanlegg
- Sørger for lav friksjon fra børstene og beskytter kjøretøyoverflaten
- Forbereder perfekt tørkeresultat ved hydrofotisk effekt
- Sørg for optimale børstens glideegenskaper
- Høykonsentrert
- VDA-kompatibel
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver
- H318 Gir alvorlig øyeskade.
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
- P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.
Bruksområder
- Biler
- Profesjonell bilvask