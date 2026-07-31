VehiclePro Klear!Dry RM 893, 10l

Bryter raskt ned vannfilmen for å minimere perledannelse på overflaten og gi optimale tørkeresultater. Bruk sparsomt, frostsikker (–10 °C), VDA-kompatibel.

Det svært økonomiske og høytytende tørkemidlet, VehiclePro Klear!Dry RM 893, imponerer som en effektiv tørkehjelp i bilvaskemaskiner. Den sikrer eksplosivt rask oppbrudd av vannfilmen og gir dermed de beste tørkeresultatene, uavhengig av vannets hardhet. VehiclePro Klear!Dry RM 893 er i samsvar med VDA-standarden, og med en avkastning på 150 biler per liter, er dette tørkemidlet svært økonomisk i bruk.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (l) 10
Forpakning (Stk) 1
pH 4
Vekt (kg) 9,9
Vekt inkludert emballasje (kg) 10,5
Mål (L x B x H) (mm) 287 x 150 x 329
VehiclePro Klear!Dry RM 893, 10l
VehiclePro Klear!Dry RM 893, 10l
VehiclePro Klear!Dry RM 893, 10l
VehiclePro Klear!Dry RM 893, 10l
Kompatible maskiner
Utgåtte produkter
Bruksområder
  • Biler
  • Profesjonell bilvask
Tilbehør