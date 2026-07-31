Det svært økonomiske og høytytende tørkemidlet, VehiclePro Klear!Dry RM 893, imponerer som en effektiv tørkehjelp i bilvaskemaskiner. Den sikrer eksplosivt rask oppbrudd av vannfilmen og gir dermed de beste tørkeresultatene, uavhengig av vannets hardhet. VehiclePro Klear!Dry RM 893 er i samsvar med VDA-standarden, og med en avkastning på 150 biler per liter, er dette tørkemidlet svært økonomisk i bruk.