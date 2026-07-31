VehiclePro Klear!Dry RM 893, 20l
Bryter raskt ned vannfilmen for å minimere perledannelse på overflaten og gi optimale tørkeresultater. Bruk sparsomt, frostsikker (–10 °C), VDA-kompatibel.
Det svært økonomiske og høytytende tørkemidlet, VehiclePro Klear!Dry RM 893, imponerer som en effektiv tørkehjelp i bilvaskemaskiner. Den sikrer eksplosivt rask oppbrudd av vannfilmen og gir dermed de beste tørkeresultatene, uavhengig av vannets hardhet. VehiclePro Klear!Dry RM 893 er i samsvar med VDA-standarden, og med en avkastning på 150 biler per liter, er dette tørkemidlet svært økonomisk i bruk.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Beholderstørrelse (l)
|20
|Forpakning (Stk)
|1
|pH
|4
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|20,6
Bruksområder
- Biler
- Profesjonell bilvask