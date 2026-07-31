VehiclePro Klear!Foam Polish RM 837, 20l
Skumpolish med lotusblomstekstrakt for et tydelig synlig, skinnende og langvarig konserveringsmiddel med reparasjonseffekt og langvarig beskyttelse av lakken mot miljøpåvirkninger.
VehiclePro Klear!Foam Polish RM 837 fra Kärcher er en langvarig bevaringsmiddel spesielt utviklet for bilvaskesystemer med "Foam Polish" programalternativet. Dette svært effektive pleiemiddelet med lotusblomstekstrakt og reparasjonseffekt gir en høyglanset finish og beskytter samtidig lakkverket effektivt mot veistøv, insektrester, sur nedbør, veisalt og andre miljøpåvirkninger som kan skade lakkverket. Det fungerer pålitelig med alle vannhardheter, og bevarer uten mellomtørking i opptil 6 påfølgende bilvask uten å etterlate seg rester på glassoverflater eller sette seg fast i vaskebørster og dyser i systemet. VehiclePro Klear!Foam Polish RM 837 er i samsvar med VDA, inneholder kun overflateaktive stoffer som er nedbrytbare i samsvar med EEC 648/2004, og er også fri for mineraloljer og mineralhydrokarboner.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Beholderstørrelse (l)
|20
|Forpakning (Stk)
|1
|pH
|5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|20,8
Produkt
- Langvarig beskyttelse og voks for bilvask med "Skumpolering" program
- Gir en høyglanset overflate
- Beskytter lakken mot trafikkskitt, insekter, sur nedbør, veisalt om vinteren og andre miljøpåvirkninger.
- Beskyttelsen varer opptil 6 vasker
- Beskyttelse uten mellomliggende tørking
- Effektiv med alle vanntrykk
- Etterlater ingen rester på kjøretøyet.
- Ingen liming av vaskebørster og dyser
- VDA-kompatibel
- Tensider nedbrytbare i henhold til EEC 648/2004
- NTA-fri
- Fri for mineraloljer og mineralhydrokarboner
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver
- H315 Irriterer huden.
- H318 Gir alvorlig øyeskade.
- H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
- P264 Vask grundig etter bruk.
- P280a Bruk vernehansker / vernebriller / ansiktsskjerm.
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
- P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.
- P501a Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.
Kompatible maskiner
Utgåtte produkter
Bruksområder
- Biler