VehiclePro Klear!Foam Polish RM 837 fra Kärcher er en langvarig bevaringsmiddel spesielt utviklet for bilvaskesystemer med "Foam Polish" programalternativet. Dette svært effektive pleiemiddelet med lotusblomstekstrakt og reparasjonseffekt gir en høyglanset finish og beskytter samtidig lakkverket effektivt mot veistøv, insektrester, sur nedbør, veisalt og andre miljøpåvirkninger som kan skade lakkverket. Det fungerer pålitelig med alle vannhardheter, og bevarer uten mellomtørking i opptil 6 påfølgende bilvask uten å etterlate seg rester på glassoverflater eller sette seg fast i vaskebørster og dyser i systemet. VehiclePro Klear!Foam Polish RM 837 er i samsvar med VDA, inneholder kun overflateaktive stoffer som er nedbrytbare i samsvar med EEC 648/2004, og er også fri for mineraloljer og mineralhydrokarboner.