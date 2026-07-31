VehiclePro Klear!Foam RM 892 er en skumintensiv og aktiv skumrens som gir høyest utbytte, laveste dosering og svært gode rengjøringsresultater når den brukes i bilvaskemaskiner. Fjerner pålitelig olje, fett og mineralisk smuss samtidig som det forbedrer børstens glidende egenskaper for en spesielt skånsom rengjøring av biler og kommersielle kjøretøyer.Skaper et stabilt og lett-å-skylle av skumteppe med høy smussholdende kapasitet og gir et perfekt tørkeresultat takket være sine hydrofobe egenskaper. Produktet kan også brukes som et skumregn/skummur eller som en børstesjampo hvis doseringen justeres. VehiclePro Klear!Foam RM 892 inneholder overflateaktive stoffer som er biologisk nedbrytbare i samsvar med OECD-standardene og er derfor miljøvennlig.