VehiclePro Klear!Foam RM 892, 10l

Svært konsentrert bilpleievask som gir enestående smussfjerning. Høy smussfjerning og lett å skylle av. Kan brukes sammen med tørkehjelpemidler og voks. VDA-kompatibelt.

VehiclePro Klear!Foam RM 892 er en skumintensiv og aktiv skumrens som gir høyest utbytte, laveste dosering og svært gode rengjøringsresultater når den brukes i bilvaskemaskiner. Fjerner pålitelig olje, fett og mineralisk smuss samtidig som det forbedrer børstens glidende egenskaper for en spesielt skånsom rengjøring av biler og kommersielle kjøretøyer.Skaper et stabilt og lett-å-skylle av skumteppe med høy smussholdende kapasitet og gir et perfekt tørkeresultat takket være sine hydrofobe egenskaper. Produktet kan også brukes som et skumregn/skummur eller som en børstesjampo hvis doseringen justeres. VehiclePro Klear!Foam RM 892 inneholder overflateaktive stoffer som er biologisk nedbrytbare i samsvar med OECD-standardene og er derfor miljøvennlig.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (l) 10
Forpakning (Stk) 1
pH 10
Vekt (kg) 10,4
Vekt inkludert emballasje (kg) 11,2
Mål (L x B x H) (mm) 287 x 150 x 329
Produkt
  • Intensiv børsteshampo for bilvask
  • Fjerner enkelt oljer, fett og mineralflekker
  • Sørger for lav friksjon fra børstene og beskytter kjøretøyoverflaten
  • Skaper et stabilt og effektivt skumlag
  • Forbereder perfekt tørkeresultat ved hydrofotisk effekt
  • spesielle stoffer støtter langvarig bevaring av kjøretøyets overflate
  • Høykonsentrert
  • VDA-kompatibel
VehiclePro Klear!Foam RM 892, 10l
VehiclePro Klear!Foam RM 892, 10l
VehiclePro Klear!Foam RM 892, 10l
VehiclePro Klear!Foam RM 892, 10l
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver
  • H318 Gir alvorlig øyeskade.
  • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  • P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.
Kompatible maskiner
Utgåtte produkter
Bruksområder
  • Biler
  • Profesjonell bilvask
Tilbehør