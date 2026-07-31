VehiclePro Klear!Foam RM 892, 20l
Svært konsentrert bilpleievask som gir enestående smussfjerning. Høy smussfjerning og lett å skylle av. Kan brukes sammen med tørkehjelpemidler og voks. VDA-kompatibelt.
VehiclePro Klear!Foam RM 892 er en skumintensiv og aktiv skumrens som gir høyest utbytte, laveste dosering og svært gode rengjøringsresultater når den brukes i bilvaskemaskiner. Fjerner pålitelig olje, fett og mineralisk smuss samtidig som det forbedrer børstens glidende egenskaper for en spesielt skånsom rengjøring av biler og kommersielle kjøretøyer.Skaper et stabilt og lett-å-skylle av skumteppe med høy smussholdende kapasitet og gir et perfekt tørkeresultat takket være sine hydrofobe egenskaper. Produktet kan også brukes som et skumregn/skummur eller som en børstesjampo hvis doseringen justeres. VehiclePro Klear!Foam RM 892 inneholder overflateaktive stoffer som er biologisk nedbrytbare i samsvar med OECD-standardene og er derfor miljøvennlig.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Beholderstørrelse (l)
|20
|Forpakning (Stk)
|1
|pH
|10
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|21,1
Produkt
- Intensiv børsteshampo for bilvask
- Fjerner enkelt oljer, fett og mineralflekker
- Sørger for lav friksjon fra børstene og beskytter kjøretøyoverflaten
- Skaper et stabilt og effektivt skumlag
- Forbereder perfekt tørkeresultat ved hydrofotisk effekt
- spesielle stoffer støtter langvarig bevaring av kjøretøyets overflate
- Høykonsentrert
- VDA-kompatibel
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver
- H318 Gir alvorlig øyeskade.
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
- P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.
Bruksområder
- Biler
- Profesjonell bilvask