VehiclePro Klear!Glow RM 894 fra Kärcher er et svært konsentrert, ekstremt økonomisk og VDA-kompatibelt vokspleieprodukt for både personbiler og kommersielle kjøretøy. Det er ideelt for bruk i bilvaskemaskiner og selvbetjente vaskeanlegg. Den effektive voksen skaper en høyglansbevarende overflate som beskytter lakken mot skadelige miljøpåvirkninger i opptil 8 påfølgende vasker. Den spesielle formuleringen fører til en overflateendring som gir bedre lysrefleksjon og dermed en varig, høyglans. I tillegg sikrer voksen utmerkede tørkeresultater takket være sine hydrofobe egenskaper. Med en ytelse på omtrent 100 biler per liter, representerer dette produktet også en maksimalt økonomisk løsning.