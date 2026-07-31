VehiclePro Klear!Rim Foam RM 802 er en kraftig felgrens som er spesielt utviklet for å brukes i bilvaskemaskiner som CW 5 Klean!Star iQ og selvbetjente vaskeanlegg. Produktet er spesielt effektivt i å fjerne tøff skitt fra både lettlegerings- og stålfelger. Rengjøringsmiddelet fra Klear!Line-serien fra Kärcher skummer også godt, noe som gir ekstra lang kontakttid og optimal fjerning av bremsestøv, dekkavfall, kalk og rester av veisalt, selv når du bruker det i en ikke-kontakt rengjøring. Klear!Rim Foam RM 802 er spesielt skånsomt mot materialet og angriper ikke felgene eller ubehandlede betonggulv og stålhjulbuer. Dette er en pålitelig og effektiv felgrens som vil gi en problemfri og skånsom rengjøring til felgene på kjøretøyet ditt.