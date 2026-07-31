VehiclePro Klear!Rim Foam RM 802, 20l
Alkalisk høytskummende felgrens med høy konsentrasjon, spesielt skånsom mot materialer. Ekstrem rengjøringsevne for svært skitne aluminiums- og stålfelger.
VehiclePro Klear!Rim Foam RM 802 er en kraftig felgrens som er spesielt utviklet for å brukes i bilvaskemaskiner som CW 5 Klean!Star iQ og selvbetjente vaskeanlegg. Produktet er spesielt effektivt i å fjerne tøff skitt fra både lettlegerings- og stålfelger. Rengjøringsmiddelet fra Klear!Line-serien fra Kärcher skummer også godt, noe som gir ekstra lang kontakttid og optimal fjerning av bremsestøv, dekkavfall, kalk og rester av veisalt, selv når du bruker det i en ikke-kontakt rengjøring. Klear!Rim Foam RM 802 er spesielt skånsomt mot materialet og angriper ikke felgene eller ubehandlede betonggulv og stålhjulbuer. Dette er en pålitelig og effektiv felgrens som vil gi en problemfri og skånsom rengjøring til felgene på kjøretøyet ditt.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Beholderstørrelse (l)
|20
|Forpakning (Stk)
|1
|pH
|13
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|22,8
Produkt
- Effektiv felgrengjøring
- Fjerner bremsestøv, saltavleiringer og kalkflekker
- Skånsom virkning
- Ødelegger ikke betonggulv og hjulbuer
- Tensider nedbrytbare i henhold til EEC 648/2004
- Over 90 % biologisk nedbrytbar
- NTA-fri
- Høykonsentrert
- VDA-kompatibel
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver
- H290 Kan være etsende for metaller.
- H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
- P280 This phrase is currently not available
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
- P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.
- P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.
- P405 Oppbevares innelåst.
- P501a Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.
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Bruksområder
- Felgrengjøring