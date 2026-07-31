VehiclePro Klear!Rim RM 896 er en førsteklasses felgrens som gjør fjerningen av den mest seige skitten under kjøretøyvask til en enkel oppgave. Den er velegnet for bruk i bilvaskemaskiner, og det svært konsentrerte rengjøringsmiddelet fra Kärcher Klear!Line fjerner raskt, pålitelig og svært effektivt rester av bremsestøv, dekkslitasje, kalkavleiringer og veisalt. Dette førsteklasses produktet beskytter materialet og påvirker ikke beleggene på aluminiums- og stålfelger, ubelagte betonggulv eller stål hjulbuer. I tillegg er VehiclePro Klear!Rim RM 896 svært økonomisk med en rengjøringsytelse på omtrent 400 felger per liter, og det er over 90 prosent nedbrytbart – med overflateaktive stoffer i samsvar med EEC 648/2004.