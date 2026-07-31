VehiclePro Klear!Rim RM 896, 20l
Ekstremt kraftig premium felgrengjører for alle lakkerte aluminiums- og stålfelger. Høykonsentrert, alkalisk og samtidig spesielt skånsom mot materialer.
VehiclePro Klear!Rim RM 896 er en førsteklasses felgrens som gjør fjerningen av den mest seige skitten under kjøretøyvask til en enkel oppgave. Den er velegnet for bruk i bilvaskemaskiner, og det svært konsentrerte rengjøringsmiddelet fra Kärcher Klear!Line fjerner raskt, pålitelig og svært effektivt rester av bremsestøv, dekkslitasje, kalkavleiringer og veisalt. Dette førsteklasses produktet beskytter materialet og påvirker ikke beleggene på aluminiums- og stålfelger, ubelagte betonggulv eller stål hjulbuer. I tillegg er VehiclePro Klear!Rim RM 896 svært økonomisk med en rengjøringsytelse på omtrent 400 felger per liter, og det er over 90 prosent nedbrytbart – med overflateaktive stoffer i samsvar med EEC 648/2004.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Beholderstørrelse (l)
|20
|Forpakning (Stk)
|1
|pH
|13
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|22,8
Produkt
- Effektiv felgrengjøring
- Fjerner bremsestøv, saltavleiringer og kalkflekker
- Skånsom virkning
- Ødelegger ikke betonggulv og hjulbuer
- Effektiv og rask
- Tensider nedbrytbare i henhold til EEC 648/2004
- Over 90 % biologisk nedbrytbar
- NTA-fri
- Høykonsentrert
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver
- H290 Kan være etsende for metaller.
- H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
- P280 This phrase is currently not available
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
- P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.
- P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.
- P405 Oppbevares innelåst.
- P501a Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.
Bruksområder
- Felgrengjøring