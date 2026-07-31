VehiclePro Sprøytevoks RM 821 Classic, 20l

Flytende sprayvoks for langtidsbeskyttelse og glanspleie for hele bilen. Voksen er like effektiv uansett vannkvalitet, og gir en flekkfri finish uten bruk av blåsetørking.

VehiclePro Sprøytevoks RM 821 Classic er den perfekte løsningen for selvbetjente bilvaskestasjoner som ikke har tørkefunksjon, samt for bruk med høytrykksvaskere. Den effektive glanstørkeren kan brukes med alle typer vannkvaliteter og vannhardheter - i kombinasjon med omvendt osmosevann tørker overflaten uten flekker og gir en speilblank høyglans. Lakken på biler, varebiler og sykler beskyttes pålitelig mot miljøpåvirkninger i opptil en måned. Sprayvoksen er VDA-kompatibel, fri for mineraloljer og mineralhydrokarboner, og overflateaktive stoffer som den inneholder er nedbrytbare i henhold til EEC 648/2004. Med et lavt forbruk på opptil 120 varebiler per liter, er VehiclePro Spray Wax RM 821 Classic også svært økonomisk å bruke. Denne flytende sprøytevoksen gir en perfekt finish, og er et pålitelig valg for bilpleie og vedlikehold.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (l) 20
Forpakning (Stk) 1
pH 4
Vekt (kg) 19,9
Vekt inkludert emballasje (kg) 21,5
Mål (L x B x H) (mm) 260 x 230 x 430
VehiclePro Sprøytevoks RM 821 Classic, 20l
VehiclePro Sprøytevoks RM 821 Classic, 20l
VehiclePro Sprøytevoks RM 821 Classic, 20l
VehiclePro Sprøytevoks RM 821 Classic, 20l
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Bruksområder
  • Biler, nyttekjøretøy, sykler
  • Biler
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