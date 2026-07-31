VehiclePro Sprøytevoks RM 821 Classic, 20l
Flytende sprayvoks for langtidsbeskyttelse og glanspleie for hele bilen. Voksen er like effektiv uansett vannkvalitet, og gir en flekkfri finish uten bruk av blåsetørking.
VehiclePro Sprøytevoks RM 821 Classic er den perfekte løsningen for selvbetjente bilvaskestasjoner som ikke har tørkefunksjon, samt for bruk med høytrykksvaskere. Den effektive glanstørkeren kan brukes med alle typer vannkvaliteter og vannhardheter - i kombinasjon med omvendt osmosevann tørker overflaten uten flekker og gir en speilblank høyglans. Lakken på biler, varebiler og sykler beskyttes pålitelig mot miljøpåvirkninger i opptil en måned. Sprayvoksen er VDA-kompatibel, fri for mineraloljer og mineralhydrokarboner, og overflateaktive stoffer som den inneholder er nedbrytbare i henhold til EEC 648/2004. Med et lavt forbruk på opptil 120 varebiler per liter, er VehiclePro Spray Wax RM 821 Classic også svært økonomisk å bruke. Denne flytende sprøytevoksen gir en perfekt finish, og er et pålitelig valg for bilpleie og vedlikehold.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Beholderstørrelse (l)
|20
|Forpakning (Stk)
|1
|pH
|4
|Vekt (kg)
|19,9
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|21,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|260 x 230 x 430
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/20--4 Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 S/ S Plus
- HD 10/25-4 SXA
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 St
- HD 16/15-4 Cage Plus - 400 V
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 17/15-4 St
- HD 4/11 C Bp Plus
- HD 4/11 HD C Bp Battery
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/14-4 M Cage
- HD 6/15 G
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/15-4 MX Plus Classic
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11--4 M Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16-4 Cage ST
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 M *EU-II
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 Cage ST
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4 St H
- HD 8/20 G
- HD 8/23 G
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20--4 Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 S/ S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HD 9/25 G
- HDS 10/21 -4 St EU-I
- HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
- HDS 10/21 M
- HDS 10/21-4 Classic
- HDS 10/21-4 M
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE Diesel
- HDS 12/14-4 ST Gas
- HDS 12/14-4 ST Gas LPG
- HDS 12/18-4S
- HDS 13/20 -4 St EU-I
- HDS 13/20 S
- HDS 13/20-4 Classic
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 18/18-4 Classic
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 6/15-4 Classic
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 7/16-4 C Basic
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/18-4 Classic
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 M
- HDS trailer 13/20
- HDS trailer 13/35
- HDS trailer 17/20
- HDS trailer 9/50
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36kW
- HWE 13/21-42kW
- HWE 860
- SB MB
- SB MU
Utgåtte produkter
- HD 10/25 S
- HD 10/25 S PLUS
- HD 10/25 S X Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 10/35 PB E Cage
- HD 1040 B
- HD 1050 B
- HD 1050 B Cage
- HD 1050 DE
- HD 13/12 ST
- HD 13/12 ST H
- HD 13/12-4 ST
- HD 13/18 S Plus
- HD 13/18 S Plus 400V/3PH/50Hz (16)
- HD 13/18 SX Plus
- HD 16 /15 Plus
- HD 16/15 -4 CAGE PLUS *EU-I
- HD 17/14-4S Plus
- HD 20/15-4 CAGE PLUS*EU-I
- HD 22/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 ST
- HD 25/15-4 ST Classic
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 EX Classic med EcoBooster og skumsett
- HD 5/14 C+ FR30
- HD 5/14 CX
- HD 5/14 CX PLUS *EU
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 M CageEB anniversary edition
- HD 6/16 ST
- HD 6/16 ST H
- HD 6/16-4 MX
- HD 600
- HD 7/10 CX F
- HD 7/10 CXF
- HD 7/14-4 MX Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16 MX Plus+FR anniversary edition
- HD 7/16-4 ST
- HD 7/17-4 Cage Classic
- HD 7/18 C
- HD 7/18-4 MX
- HD 7/20
- HD 801 B
- HD 801 B Cage
- HD 895 S
- HD 895 SX
- HD 9/16 ST
- HD 9/16 ST H
- HD 9/18 M
- HD 9/18-4 ST
- HD 9/20 -4M med EASY!Lock, 400 V
- HD 9/20-4 M
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HD 901 B
- HD ST
- HD stationary
- HDS -E 8/16-4M 24KW
- HDS 10/20 -4M
- HDS 10/20 -4MX
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 10/20-4M 60Hz
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 DE (Diesel)
- HDS 11/18-4 S anniversary edition
- HDS 1195-4 S Eco
- HDS 1195-4 SX Eco
- HDS 12/14 -4ST Bensin
- HDS 12/14 -4ST Bensin LPG
- HDS 12/14 ST ECO*EU-II
- HDS 12/14-4 ST 400V/3PH/50Hz (BV)
- HDS 12/14-4 ST Eco
- HDS 12/14-4 ST Gas
- HDS 12/14-4 ST Gas LPG
- HDS 12/18 -4SX
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 S 60 Hz
- HDS 1295-4 S Eco
- HDS 13/20 -4SX
- HDS 13/20 -4SX *EU-II
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4S
- HDS 13/24 PE Cage
- HDS 2000 SUPER - 400V
- HDS 2000 Super
- HDS 5.0/30-4 S Ec
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 U anniversary edition
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 550 C
- HDS 558 C Eco
- HDS 558 CSX Eco
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 CX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 601 C Eco
- HDS 695-4 M Eco
- HDS 695-4 MX Eco
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 7/16-4 C anniversary edition
- HDS 798 C
- HDS 798 C Eco
- HDS 798 CSX
- HDS 8/16-4E 12kW
- HDS 8/16-4E 24kW
- HDS 8/17 C
- HDS 8/17 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4M
- HDS 801 B
- HDS 801 Bensin
- HDS 801 E 12 KW
- HDS 801 E 24 KW
- HDS 801-4 E
- HDS 895 MX Eco
- HDS 895-4 M Eco
- HDS 895-4 MX Eco
- HDS 9/14-4 ST 400V/3PH/50Hz (BV)
- HDS 9/14-4 ST Eco
- HDS 9/16 ST Bensin LPG
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/17-4 CX
- HDS 9/18-4M
- HDS 995-4 M Eco
- HDS Super M Eco
- HDS Super MX Eco
- HDS-E 8/16-4 M 12 KW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW
- PRO HD 600
- ProHD 200
- ProHD 400
- Xpert-HD 5/12 C
- Xpert-HD 7170
- Xpert-HD 7170 X
Bruksområder
- Biler, nyttekjøretøy, sykler
- Biler