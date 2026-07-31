VehiclePro Tørkemiddel RM 829 Classic, 20l

VehiclePro Tørkemiddel RM 829 Classic: Bryter raskt opp vannfilmen og tørker kjøretøy ekstremt økonomisk. Også for mykt og osmosevann. VDA-kompatibel.

Vårt VehiclePro Drying Aid RM 829 Classic er egnet for bruk med alle vannhardheter for vask av biler og nyttekjøretøy i bilvaskeanlegg. Den effektive basistørkeren gjør at vannfilmen brytes opp raskt og over et stort område, og sikrer dermed svært gode tørkeresultater. 829 Classic. Middelet er også VDA-kompatibelt, fritt for mineraloljer og mineralhydrokarboner, og de overflateaktive stoffene det inneholder er biologisk nedbrytbare i samsvar med EØF 648/2004. Det høye utbyttet på opptil 70 biler per liter muliggjør ekstremt økonomisk bruk.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (l) 20
Forpakning (Stk) 1
pH 3
Vekt (kg) 20,1
Vekt inkludert emballasje (kg) 21
Mål (L x B x H) (mm) 260 x 237 x 430
VehiclePro Tørkemiddel RM 829 Classic, 20l
VehiclePro Tørkemiddel RM 829 Classic, 20l
VehiclePro Tørkemiddel RM 829 Classic, 20l
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Bruksområder
  • Biler
  • Profesjonell bilvask
Tilbehør