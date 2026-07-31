Vårt VehiclePro Drying Aid RM 829 Classic er egnet for bruk med alle vannhardheter for vask av biler og nyttekjøretøy i bilvaskeanlegg. Den effektive basistørkeren gjør at vannfilmen brytes opp raskt og over et stort område, og sikrer dermed svært gode tørkeresultater. 829 Classic. Middelet er også VDA-kompatibelt, fritt for mineraloljer og mineralhydrokarboner, og de overflateaktive stoffene det inneholder er biologisk nedbrytbare i samsvar med EØF 648/2004. Det høye utbyttet på opptil 70 biler per liter muliggjør ekstremt økonomisk bruk.