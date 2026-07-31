VehiclePro Tørkemiddel RM 829 Classic, 20l
VehiclePro Tørkemiddel RM 829 Classic: Bryter raskt opp vannfilmen og tørker kjøretøy ekstremt økonomisk. Også for mykt og osmosevann. VDA-kompatibel.
Vårt VehiclePro Drying Aid RM 829 Classic er egnet for bruk med alle vannhardheter for vask av biler og nyttekjøretøy i bilvaskeanlegg. Den effektive basistørkeren gjør at vannfilmen brytes opp raskt og over et stort område, og sikrer dermed svært gode tørkeresultater. 829 Classic. Middelet er også VDA-kompatibelt, fritt for mineraloljer og mineralhydrokarboner, og de overflateaktive stoffene det inneholder er biologisk nedbrytbare i samsvar med EØF 648/2004. Det høye utbyttet på opptil 70 biler per liter muliggjør ekstremt økonomisk bruk.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Beholderstørrelse (l)
|20
|Forpakning (Stk)
|1
|pH
|3
|Vekt (kg)
|20,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|21
|Mål (L x B x H) (mm)
|260 x 237 x 430
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Bruksområder
- Biler
- Profesjonell bilvask