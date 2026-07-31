VehiclePro Tørkemiddel RM 829 eco!perform er en svanemerket løsning som gir en imponerende miljøvennlig formulering med optimale tørkeegenskaper og langvarig beskyttelse. Produktet er spesielt egnet for bruk på biler og kommersielle kjøretøy i bilvaskemaskiner. Den avanserte formuleringen sikrer at vannfilmen brytes opp raskt og over et stort område, og skaper dermed de beste betingelsene for utmerkede tørkeresultater uavhengig av vannhardheten. VehiclePro Tørkemiddel RM 829 eco!perform har en høy tørkehjelpsgrad, noe som gjør det mulig å vaske opptil 70 biler per liter. Produktet er i samsvar med VDA-standarden og er helt fri for mineraloljer og mineralkarboner.