VehiclePro Tørkemiddel RM 829 eco!perform, 20l
VehiclePro Tørkemiddel RM 829 eco!perform: egnet for alle typer vannhardhet. Bryter raskt opp vannfilmen og er spesielt miljøvennlig. Svanemerket.
VehiclePro Tørkemiddel RM 829 eco!perform er en svanemerket løsning som gir en imponerende miljøvennlig formulering med optimale tørkeegenskaper og langvarig beskyttelse. Produktet er spesielt egnet for bruk på biler og kommersielle kjøretøy i bilvaskemaskiner. Den avanserte formuleringen sikrer at vannfilmen brytes opp raskt og over et stort område, og skaper dermed de beste betingelsene for utmerkede tørkeresultater uavhengig av vannhardheten. VehiclePro Tørkemiddel RM 829 eco!perform har en høy tørkehjelpsgrad, noe som gjør det mulig å vaske opptil 70 biler per liter. Produktet er i samsvar med VDA-standarden og er helt fri for mineraloljer og mineralkarboner.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Beholderstørrelse (l)
|20
|Forpakning (Stk)
|1
|pH
|4
|Vekt (kg)
|20,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|21
|Mål (L x B x H) (mm)
|260 x 237 x 430
Bruksområder
- Biler
- Profesjonell bilvask