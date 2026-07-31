VehiclePro Varmvoks RM 820 Classic fra Kärcher er den perfekte løsningen for selvbetjente vaskeanlegg og bilvaskemaskiner. Den gir effektiv beskyttelse mot korrosjon, samtidig som den skaper speilblanke overflater på kjøretøyet. Uavhengig av om det er biler, varebiler eller sykler, og uavhengig av vannhardheten, skaper pleievoksen en værbestandig beskyttelsesfilm som pålitelig beskytter lakken i opptil en måned. Voksen har imponerende miljøvennlige egenskaper, da overflateaktive stoffer som den inneholder er nedbrytbare i henhold til EEC 648/2004, den er VDA-kompatibel, og gir opptil 120 behandlede biler per liter med lav kostnad. Med denne pleievoksen får du en pålitelig og økonomisk måte å beskytte og ta vare på kjøretøyet ditt, samtidig som du sikrer en speilblank overflate.