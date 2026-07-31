VehiclePro Varmvoks RM 820 Classic, 20l
Flytende varmvoks som gir en høyglanset, værbestandig og beskyttende film på kjøretøyets lakk, og som beskytter mot korrosjon. Effektiv med alle vannhardheter og VDA-kompatibel.
VehiclePro Varmvoks RM 820 Classic fra Kärcher er den perfekte løsningen for selvbetjente vaskeanlegg og bilvaskemaskiner. Den gir effektiv beskyttelse mot korrosjon, samtidig som den skaper speilblanke overflater på kjøretøyet. Uavhengig av om det er biler, varebiler eller sykler, og uavhengig av vannhardheten, skaper pleievoksen en værbestandig beskyttelsesfilm som pålitelig beskytter lakken i opptil en måned. Voksen har imponerende miljøvennlige egenskaper, da overflateaktive stoffer som den inneholder er nedbrytbare i henhold til EEC 648/2004, den er VDA-kompatibel, og gir opptil 120 behandlede biler per liter med lav kostnad. Med denne pleievoksen får du en pålitelig og økonomisk måte å beskytte og ta vare på kjøretøyet ditt, samtidig som du sikrer en speilblank overflate.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Beholderstørrelse (l)
|20
|Forpakning (Stk)
|1
|pH
|4
|Vekt (kg)
|19,8
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|21,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|230 x 250 x 420
Kompatible maskiner
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- CB 3
- CB Tact
- CW 1 Klean!Fit
- CW 5 Klean!Star iQ
- HDS -E 8/16-4M 24KW
- HDS 10/20 -4M
- HDS 10/20 -4MX
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 10/20-4M 60Hz
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 DE (Diesel)
- HDS 11/18-4 S anniversary edition
- HDS 1195-4 S Eco
- HDS 1195-4 SX Eco
- HDS 12/14 -4ST Bensin
- HDS 12/14 -4ST Bensin LPG
- HDS 12/14 ST ECO*EU-II
- HDS 12/14-4 ST 400V/3PH/50Hz (BV)
- HDS 12/14-4 ST Eco
- HDS 12/14-4 ST Gas
- HDS 12/14-4 ST Gas LPG
- HDS 12/18 -4SX
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 S 60 Hz
- HDS 1295-4 S Eco
- HDS 13/20 -4SX
- HDS 13/20 -4SX *EU-II
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4S
- HDS 13/24 PE Cage
- HDS 2000 SUPER - 400V
- HDS 2000 Super
- HDS 5.0/30-4 S Ec
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 U anniversary edition
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 550 C
- HDS 558 C Eco
- HDS 558 CSX Eco
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 CX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 601 C Eco
- HDS 695-4 M Eco
- HDS 695-4 MX Eco
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 7/16-4 C anniversary edition
- HDS 798 C
- HDS 798 C Eco
- HDS 798 CSX
- HDS 8/16-4E 12kW
- HDS 8/16-4E 24kW
- HDS 8/17 C
- HDS 8/17 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4M
- HDS 801 B
- HDS 801 Bensin
- HDS 801 E 12 KW
- HDS 801 E 24 KW
- HDS 801-4 E
- HDS 895 MX Eco
- HDS 895-4 M Eco
- HDS 895-4 MX Eco
- HDS 9/14-4 ST 400V/3PH/50Hz (BV)
- HDS 9/14-4 ST Eco
- HDS 9/16 ST Bensin LPG
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/17-4 CX
- HDS 9/18-4M
- HDS 995-4 M Eco
- HDS Super M Eco
- HDS Super MX Eco
- HDS-E 8/16-4 M 12 KW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW
- RBS 6012
Bruksområder
- Biler
- Profesjonell bilvask
- Biler, nyttekjøretøy, sykler