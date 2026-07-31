Allsidig og svært konsentrert: SurfacePro Surface Cleaner CA 30 C eco!perform tilbyr bredspektret effekt mot et bredt spekter av smuss og innen en rekke bruksområder. For vedlikeholdsrengjøring av harde, fleksible, vannbestandige og alkoholbestandige overflater, er den egnet for fuktig avtørking med spray-/skummetoden, samt for våtmopping med bøttemetoden. Vaskemiddelet fjerner matsøl, fettflekker, kaffeflekker, skokrem, fotavtrykk og til og med avleiringer fra tobakksrøyk på en sikker og pålitelig måte – og etterlater kun en behagelig sitrusduft. Det giftfrie høykonsentratet kan også doseres svært sparsomt, tørker raskt og etterlater ingen striper selv på blanke overflater. SurfacePro CA 30 C eco!perform er også sertifisert i henhold til EU Ecolabel og har blitt tildelt det østerrikske miljømerket.