Takket være den viskøse konsistensen hefter SanitPro WC og dyprens CA 10 C eco!perform fra Kärcher også godt til vertikale overflater på toaletter og urinaler, noe som sikrer lengre kontakttider og bedre rengjøringsresultater. Rengjøringskonsentratet brukes ufortynnet til manuell vedlikeholdsrengjøring i toaletter og urinaler, og fortynnet på gulv og overflater. Den funksjonelle korken gjør den enkel å bruke, den aktive rengjøringsmiddelet sitronsyren er svært effektiv og etterlater en behagelig sitrusduft. Den fjerner mineralsk smuss som kalkrester, kalksåpe, urinbelegg og typisk organisk smuss i toaletter, samt fett og såperester, raskt, pålitelig og takket være den bærekraftige formelen på en ekstremt miljøvennlig måte. I tillegg er SanitPro WC og dyprens CA 10 C eco!perform sertifisert i samsvar med de strenge kravene til EU Ecolabel og har blitt tildelt det østerrikske miljømerket.