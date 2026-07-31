CA 10 C Sanitært Dyprengjøringsmiddel - Konsentrat, 5l

EU EcoLabel-sertifisert, bruksklart toalettrengjøringsmiddel med tyktflytende gelformel for svært god vedheft på innsiden av toaletter og urinaler.

Takket være den viskøse konsistensen hefter SanitPro WC og dyprens CA 10 C eco!perform fra Kärcher også godt til vertikale overflater på toaletter og urinaler, noe som sikrer lengre kontakttider og bedre rengjøringsresultater. Rengjøringskonsentratet brukes ufortynnet til manuell vedlikeholdsrengjøring i toaletter og urinaler, og fortynnet på gulv og overflater. Den funksjonelle korken gjør den enkel å bruke, den aktive rengjøringsmiddelet sitronsyren er svært effektiv og etterlater en behagelig sitrusduft. Den fjerner mineralsk smuss som kalkrester, kalksåpe, urinbelegg og typisk organisk smuss i toaletter, samt fett og såperester, raskt, pålitelig og takket være den bærekraftige formelen på en ekstremt miljøvennlig måte. I tillegg er SanitPro WC og dyprens CA 10 C eco!perform sertifisert i samsvar med de strenge kravene til EU Ecolabel og har blitt tildelt det østerrikske miljømerket.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (l) 5
Forpakning (Stk) 2
pH 2
Vekt (kg) 5,3
Vekt inkludert emballasje (kg) 5,7
Mål (L x B x H) (mm) 192 x 145 x 248
Produkt
  • Kraftig sanitær dyprengjøringsmiddel
  • Fjerner kalk, urin, såperester, fett og andre merker
  • Gir bedre etterlevelse av vertikale flater
  • Etterlater rengjorte overflater tørre og stripefrie
  • Skånsom virkning
  • Frisk og behagelig duft
  • Bærer EU Ecolabel (EU Ecolabel)
  • Easy-clean forenkler rengjøring i følgende
CA 10 C Sanitært Dyprengjøringsmiddel - Konsentrat, 5l
CA 10 C Sanitært Dyprengjøringsmiddel - Konsentrat, 5l
CA 10 C Sanitært Dyprengjøringsmiddel - Konsentrat, 5l
CA 10 C Sanitært Dyprengjøringsmiddel - Konsentrat, 5l
CA 10 C Sanitært Dyprengjøringsmiddel - Konsentrat, 5l
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver
  • H290 Kan være etsende for metaller.
  • H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
  • P280 This phrase is currently not available
  • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  • P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.
  • P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.
  • P405 Oppbevares innelåst.
  • P501a Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.
Bruksområder
  • Sanitære fasiliteter
Tilbehør