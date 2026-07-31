CA 10 C Sanitært Dyprengjøringsmiddel - Konsentrat, 5l
EU EcoLabel-sertifisert, bruksklart toalettrengjøringsmiddel med tyktflytende gelformel for svært god vedheft på innsiden av toaletter og urinaler.
Takket være den viskøse konsistensen hefter SanitPro WC og dyprens CA 10 C eco!perform fra Kärcher også godt til vertikale overflater på toaletter og urinaler, noe som sikrer lengre kontakttider og bedre rengjøringsresultater. Rengjøringskonsentratet brukes ufortynnet til manuell vedlikeholdsrengjøring i toaletter og urinaler, og fortynnet på gulv og overflater. Den funksjonelle korken gjør den enkel å bruke, den aktive rengjøringsmiddelet sitronsyren er svært effektiv og etterlater en behagelig sitrusduft. Den fjerner mineralsk smuss som kalkrester, kalksåpe, urinbelegg og typisk organisk smuss i toaletter, samt fett og såperester, raskt, pålitelig og takket være den bærekraftige formelen på en ekstremt miljøvennlig måte. I tillegg er SanitPro WC og dyprens CA 10 C eco!perform sertifisert i samsvar med de strenge kravene til EU Ecolabel og har blitt tildelt det østerrikske miljømerket.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Beholderstørrelse (l)
|5
|Forpakning (Stk)
|2
|pH
|2
|Vekt (kg)
|5,3
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|5,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|192 x 145 x 248
Produkt
- Kraftig sanitær dyprengjøringsmiddel
- Fjerner kalk, urin, såperester, fett og andre merker
- Gir bedre etterlevelse av vertikale flater
- Etterlater rengjorte overflater tørre og stripefrie
- Skånsom virkning
- Frisk og behagelig duft
- Bærer EU Ecolabel (EU Ecolabel)
- Easy-clean forenkler rengjøring i følgende
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver
- H290 Kan være etsende for metaller.
- H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
- P280 This phrase is currently not available
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
- P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.
- P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.
- P405 Oppbevares innelåst.
- P501a Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.
Bruksområder
- Sanitære fasiliteter