SanitPro Rengjøringsmiddel for daglig bruk CA 20 R eco!perform fra Kärcher er et klar til bruk sanitærrensemiddel som er det ideelle valget for rask og grundig rengjøring av sanitærområder. Dette er takket være en banebrytende og miljøvennlig syrekombinasjon av metansulfonsyre og sitronsyre. Dette miljøvennlige rengjøringsmiddelet er tildelt både EU Ecolabel og det østerrikske miljømerket. Det fjerner enkelt kalkrester, kalksåpe og urinstein, samt lett smuss forårsaket av såperester og organisk materiale. Utviklet for manuell fuktmopping/fukttørk med spraymetoden, er dette klar til bruk sanitærrensemiddelet svært enkel i bruk. Den rengjør alle typiske overflater av keramikk, rustfritt stål, krom, glass og plast like skånsomt som den er grundig. Middelet er hurtigtørkende og stripefritt, og etterlater en behagelig, frisk sitrusduft. SanitPro Rengjøringsmiddel for daglig bruk CA 20 R eco!perform er også tilgjengelig i en praktisk og gjenfyllbar 0,5 liters gjenbruksflaske. Denne er i tillegg egnet for påføring med Kärchers høykvalitets gjenbruksbare 2-i-1 skumsprayhode.