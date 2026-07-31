SanitPro Rengjøringsmiddel for daglig bruk CA 20 R eco!perform, 0.5l
Bruksklar sanitærrengjøring med en nyskapende syrekombinasjon. Sørger for ekstra kraftig rengjøring, samtidig som den er skånsom mot miljøet. Sertifisert med EU Ecolabel.
SanitPro Rengjøringsmiddel for daglig bruk CA 20 R eco!perform fra Kärcher er et klar til bruk sanitærrensemiddel som er det ideelle valget for rask og grundig rengjøring av sanitærområder. Dette er takket være en banebrytende og miljøvennlig syrekombinasjon av metansulfonsyre og sitronsyre. Dette miljøvennlige rengjøringsmiddelet er tildelt både EU Ecolabel og det østerrikske miljømerket. Det fjerner enkelt kalkrester, kalksåpe og urinstein, samt lett smuss forårsaket av såperester og organisk materiale. Utviklet for manuell fuktmopping/fukttørk med spraymetoden, er dette klar til bruk sanitærrensemiddelet svært enkel i bruk. Den rengjør alle typiske overflater av keramikk, rustfritt stål, krom, glass og plast like skånsomt som den er grundig. Middelet er hurtigtørkende og stripefritt, og etterlater en behagelig, frisk sitrusduft. SanitPro Rengjøringsmiddel for daglig bruk CA 20 R eco!perform er også tilgjengelig i en praktisk og gjenfyllbar 0,5 liters gjenbruksflaske. Denne er i tillegg egnet for påføring med Kärchers høykvalitets gjenbruksbare 2-i-1 skumsprayhode.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Beholderstørrelse (l)
|0,5
|Forpakning (Stk)
|12
|pH
|2
|Vekt (kg)
|0,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|302 x 187 x 244
Produkt
- Sanitærrengjøringsmiddel klart til bruk
- Fjerner kalk, såpe, urinflekker og andre skitne sanitære flater
- Kraftig rengjøringsprosess
- Etterlater rengjorte overflater tørre og stripefrie
- Easy-clean forenkler rengjøring i følgende
- Lett, ergonomisk 500 ml sprayflaske med profesjonell skumdyse
- Profesjonell sprayer som kan gjenbrukes for mindre avfall
- Frisk og behagelig duft
- Bærer EU Ecolabel (EU Ecolabel)
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver
- H315 Irriterer huden.
- H318 Gir alvorlig øyeskade.
- P264 Vask grundig etter bruk.
- P280a Bruk vernehansker / vernebriller / ansiktsskjerm.
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
- P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.
- P332 + P313 Ved hudirritasjon: Kontakt / tilkall lege.
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