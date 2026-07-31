CarpetPro Cleaner iCapsol RM 768 OA, 10l

Kraftig tørrskum CarpetPro Cleaner iCapsol RM 768 OA med lukteliminator. Med innkapslingsteknologi: Smuss innkapsles og støvsuges av neste gang du rengjør.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (l) 10
Forpakning (Stk) 1
pH 8,5
Vekt inkludert emballasje (kg) 10,9
Produkt
  • Med integrert luktfjerner. Fjerner effektivt ubehagelig lukt som svette, urin, nikotin etc.
  • Svært kort tørketid (kun 20-120 minutter).
  • iCapsol-teknologi: ingen skylling nødvendig, overflatene er snart tørre igjen
  • Løser opp tung olje, fett, og mineralforurensing
  • Spesielt egnet for tepperensere med børste- eller padsystem
  • Skånsom virkning
  • Inneholder ikke blekemiddel
  • Forbedrer gulvets hygiene
  • Frisk og behagelig duft
CarpetPro Cleaner iCapsol RM 768 OA, 10l
CarpetPro Cleaner iCapsol RM 768 OA, 10l
CarpetPro Cleaner iCapsol RM 768 OA, 10l
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver
  • H315 Irriterer huden.
  • H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
  • P280 This phrase is currently not available
  • P264 Vask grundig etter bruk.
  • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  • P332 + P313 Ved hudirritasjon: Kontakt / tilkall lege.
  • P337 + P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
  • P302 + P352b VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann og sepe.
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Bruksområder
  • Overflater i tekstil
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