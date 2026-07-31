CarpetPro Cleaner iCapsol RM 768 OA, 10l
Kraftig tørrskum CarpetPro Cleaner iCapsol RM 768 OA med lukteliminator. Med innkapslingsteknologi: Smuss innkapsles og støvsuges av neste gang du rengjør.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Beholderstørrelse (l)
|10
|Forpakning (Stk)
|1
|pH
|8,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|10,9
Produkt
- Med integrert luktfjerner. Fjerner effektivt ubehagelig lukt som svette, urin, nikotin etc.
- Svært kort tørketid (kun 20-120 minutter).
- iCapsol-teknologi: ingen skylling nødvendig, overflatene er snart tørre igjen
- Løser opp tung olje, fett, og mineralforurensing
- Spesielt egnet for tepperensere med børste- eller padsystem
- Skånsom virkning
- Inneholder ikke blekemiddel
- Forbedrer gulvets hygiene
- Frisk og behagelig duft
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver
- H315 Irriterer huden.
- H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
- P280 This phrase is currently not available
- P264 Vask grundig etter bruk.
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
- P332 + P313 Ved hudirritasjon: Kontakt / tilkall lege.
- P337 + P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
- P302 + P352b VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann og sepe.
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Bruksområder
- Overflater i tekstil