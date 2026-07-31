CarpetPro Cleaner iCapsol RM 768 OA er et Woolsafe-sertifisert, flytende rensemiddel som effektivt og uten problemer fjerner olje, fett og mineralsk smuss fra tekstilgulvbelegg av både natur- og syntetiske fibre. Produktet er ideelt for renholdsbedrifter som ønsker raske og effektive resultater med svært kort tørketid, og er optimalt for bruk i tepperensere med børste- eller padsystemer i en tidsbesparende ett-stegs prosess. Den innovative iCapsol-teknologien sørger for at smusset kapsles inn og krystalliseres under tørking, slik at det enkelt kan støvsuges opp etterpå. Den integrerte luktfjerneren eliminerer effektivt ubehagelig lukt fra blant annet tobakksrøyk, svette og urin. CarpetPro Cleaner iCapsol RM 768 OA er bruksklar umiddelbart, er fosfatfri, bidrar til å forhindre rask gjentilsmussing og etterlater en frisk og behagelig duft.