CarpetPro Cleaner iCapsol RM 768 OA, 10l
Flytende mellomrengjøringsmiddel med luktabsorber for tepper. For bruk med Kärcher tepperensere og trenger ikke skylles takket være iCapsol-teknologi. Woolsafe-sertifisert.
CarpetPro Cleaner iCapsol RM 768 OA er et Woolsafe-sertifisert, flytende rensemiddel som effektivt og uten problemer fjerner olje, fett og mineralsk smuss fra tekstilgulvbelegg av både natur- og syntetiske fibre. Produktet er ideelt for renholdsbedrifter som ønsker raske og effektive resultater med svært kort tørketid, og er optimalt for bruk i tepperensere med børste- eller padsystemer i en tidsbesparende ett-stegs prosess. Den innovative iCapsol-teknologien sørger for at smusset kapsles inn og krystalliseres under tørking, slik at det enkelt kan støvsuges opp etterpå. Den integrerte luktfjerneren eliminerer effektivt ubehagelig lukt fra blant annet tobakksrøyk, svette og urin. CarpetPro Cleaner iCapsol RM 768 OA er bruksklar umiddelbart, er fosfatfri, bidrar til å forhindre rask gjentilsmussing og etterlater en frisk og behagelig duft.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Beholderstørrelse (l)
|10
|Forpakning (Stk)
|1
|pH
|6
|Vekt (kg)
|10,4
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|10,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|230 x 190 x 307
Produkt
- Med integrert luktfjerner. Fjerner effektivt ubehagelig lukt som svette, urin, nikotin etc.
- Svært kort tørketid (kun 20-120 minutter).
- iCapsol-teknologi: ingen skylling nødvendig, overflatene er snart tørre igjen
- Løser opp tung olje, fett, og mineralforurensing
- Spesielt egnet for tepperensere med børste- eller padsystem
- Skånsom virkning
- Inneholder ikke blekemiddel
- Forbedrer gulvets hygiene
- Frisk og behagelig duft
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver
- H315 Irriterer huden.
- H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
- P280 This phrase is currently not available
- P264 Vask grundig etter bruk.
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
- P332 + P313 Ved hudirritasjon: Kontakt / tilkall lege.
- P337 + P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
- P302 + P352b VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann og sepe.
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Bruksområder
- Overflater i tekstil