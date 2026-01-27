CarpetPro Cleaner, hurtigtørkende RM 767 OA er klar til bruk umiddelbart og tørker opptil 50 prosent raskere enn andre dyprensere. Dette gjør den til det ideelle valget for profesjonelle byggrengjøringsentreprenører som skal rengjøre høyt trafikkerte områder. Vårt fosfatfrie rengjøringsmiddel for etttrinns dyprensing kan brukes med både våre tepperensere (BRC), og Puzzi møble- og tepperensere. Det løsner olje, fett og mineralbasert skitt pålitelig, absorberer gjennomtrengende lukter som tobakksrøyk eller matolje, og forbedrer hygienen i møbler og gulvbelegg. Med disse egenskapene er CarpetPro Cleaner, hurtigtørkende RM 767 OA ideell for å rengjøre tepper, polstrede møbler og bilseter, samt andre tekstiler i kjøretøy.