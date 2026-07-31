CarpetPro Impregnering RM 762 fra Kärcher brukes etter dyprengjøring for å effektivt forhindre nytt smuss på overflater, og dermed øke intervallet mellom våtrengjøringsoppgavene, noe som igjen senker kostnadene. Dette spesielle beskyttelsesmiddelet for syntetiske og naturlige fibre er Woolsafe-sertifisert, forsegler fibrene i stedet for å feste seg til dem og øker deres slitestyrke. Tørt smuss ligger løst på behandlete overflater og kan enkelt støvsuges opp. Vått smuss derimot samler seg oppå fibrene og kan fjernes lett. CarpetPro Impregnering RM 762 er egnet for bruk med både Puzzi møble- og tepperensere og enkle sprøyteflasker, og fordi det er fosfatfritt, forhindrer det algedannelse i vannkretsen.