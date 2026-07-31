CarpetPro Impregnering RM 762, 5l
Woolsafe-sertifisert beskyttelsesmiddel for alle tekstiloverflater. Forsegler fibrene, øker deres slitestyrke og gir langvarig beskyttelse mot tørt og vått smuss.
CarpetPro Impregnering RM 762 fra Kärcher brukes etter dyprengjøring for å effektivt forhindre nytt smuss på overflater, og dermed øke intervallet mellom våtrengjøringsoppgavene, noe som igjen senker kostnadene. Dette spesielle beskyttelsesmiddelet for syntetiske og naturlige fibre er Woolsafe-sertifisert, forsegler fibrene i stedet for å feste seg til dem og øker deres slitestyrke. Tørt smuss ligger løst på behandlete overflater og kan enkelt støvsuges opp. Vått smuss derimot samler seg oppå fibrene og kan fjernes lett. CarpetPro Impregnering RM 762 er egnet for bruk med både Puzzi møble- og tepperensere og enkle sprøyteflasker, og fordi det er fosfatfritt, forhindrer det algedannelse i vannkretsen.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Beholderstørrelse (l)
|5
|Forpakning (Stk)
|2
|pH
|5
|Vekt (kg)
|5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|5,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|192 x 145 x 248
Produkt
- Svært effektiv beskyttelse for alle tekstiloverflater
- Ingen liming av fibrene
- Tørr smuss ligger fritt på bærematerialet og kan enkelt støvsuges
- Vått smuss drypper av fibrene
- Forsinker platehinne
- Våtrengjøringsintervaller kan forlenges
- Svært økonomisk
- Fri for fosfater
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Bruksområder
- Forbehandling av bil
- Overflater i tekstil