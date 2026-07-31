Det flytende dyprensemiddelet fjerner olje-, fett- og mineralflekker fra tepper og møbeltrekk laget av syntetiske og naturlige fibre, like effektivt som konvensjonelle vaskemidler. Det er egnet for sprøyteekstraksjon med maskiner som Puzzi og tepperensemaskiner (BRC). Takket være iCapsol-teknologi blir smuss innkapslet, krystalliserer når det tørker og kan enkelt støvsuges opp. Det er ikke nødvendig med skylling, noe som sparer tid og reduserer fuktighet slik at tepper blir tørre nok til å gå på raskere. WoolSafe-sertifiseringen bekrefter at det er egnet for delikate naturfibre som ren ny ull og saueull. En integrert luktabsorberer eliminerer ubehagelig lukt og gir en frisk duft. Natural Cleaner iCapsol RM 764N OA er laget av over 99 prosent naturbaserte ingredienser med overflateaktive stoffer avledet fra hvetekli og mais, som er hentet fra avfallsprodukter fra næringsmiddelindustrien. Det er fritt for mineraloljer, mikroplast, fargestoffer, silikonolje og fosfater. Natural Cleaner er også ikke-farlig og utgjør ikke et farlig gods, noe som gir ukomplisert lagring og enkel, kostnadseffektiv frakt.