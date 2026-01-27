CarpetPro Cleaner RM 764 OA er en flytende og fosfatfri rengjøringsvæske som er Woolsafe-sertifisert, og derfor egnet for bruk på naturlige fibre. Produktet gir imponerende resultater når det brukes til å rengjøre alle typer tekstilgulv. Uansett om fibrene er syntetiske eller naturlige, kan dette kraftige og klare rengjøringsmiddelet effektivt fjerne olje, fett og smuss som har mineraler i seg, samt ubehagelige lukter som tobakksrøyk, svette eller urin. CarpetPro Cleaner RM 764 OA er klar til bruk og er ideell for bygningstjenester som utfører tekstilrengjøring med Puzzi møbel- og tepperensere, samt to-trinns teppevaskemaskiner. Dette produktet garanterer pålitelig effektivitet og gir deg perfekt rene tekstilgulv hver gang du bruker det.