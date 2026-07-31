CarpetPro Skyllemiddel RM 763, 1l
Et nøytraliserende, hurtigtørkende skyllemiddel for tepper samt syntetiske og naturlige tekstiloverflater. Fjerner smuss og overflaterester, frisker opp fibrene og fargene.
CarpetPro Conditioner RM 763 fra Kärcher er det ideelle produktet for å redusere rengjøringstiden med opptil 50%, samtidig som det gir en fornyet glans til fibrene og fargene på alle typer tekstilgulvbelegg. Denne nøytraliserende skyllingen fjerner effektivt overflaterester, olje, fett og mineralbasert smuss etter bruk av dyprengjøringsmiddel og er spesielt utviklet for å brukes i kombinasjon med Puzzi møbel- og tepperensemaskiner ved hjelp av 1-trinnsmetoden. Med Woolsafe-sertifisering kan du trygt bruke CarpetPro Conditioner RM 763 på både syntetiske og naturlige teppefibre som er følsomme for alkalier, inkludert ull og saueull. Produktet har også hurtigtørkende egenskaper som betyr at tørketiden er dramatisk redusert, slik at overflatene kan brukes igjen raskt og enkelt etter rengjøring. CarpetPro Conditioner RM 763 er den ideelle løsningen for å få rene, friske og fargerike tekstilgulvbelegg på en rask, enkel og sikker måte. Med dette produktet kan du redusere tiden du bruker på rengjøring og samtidig oppnå fantastiske resultater.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Beholderstørrelse (l)
|1
|Forpakning (Stk)
|12
|pH
|3,8
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|1,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|75 x 75 x 270
Produkt
- Kutt tørketiden til halvparten
- Kortere tørketid
- Overflater er raskt tørrre igjen
- Farger og fibre er igjen uthvilt
- Alkali-sensitive fibre som ull blir nøytralisert
- Frisk og behagelig duft
- Skånsom virkning
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver
- EUH 210 Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.
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Bruksområder
- Overflater i tekstil