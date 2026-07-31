Redskapsbærer MIC 42
Redskapsbæreren, MIC 42, har hurtigskiftesystem, komfortabelt førerhus med utsikt i alle retninger, intuitivt betjeningspanel og en driftseffektiv motor som reduserer utslipp til godt under grenseverdiene for STAGE V.
Redskapsbæreren vår, MIC 42, har en motor med 42 hk, moderne dieselteknologi med økonomisk motor med innsprøytning i fellesrør og dieselpartikkelfilter som reduserer utslippsverdiene til godt under grenseverdiene for STAGE V. Dette er derfor en svært effektiv maskin velegnet for urbane grøntområder. Komponenter av høy kvalitet bidrar til dette og gjør det mulig med lange serviceintervaller på 500 og 1000 timer. Smart design gir tilgang til alle servicekomponenter uten bruk av verktøy, og det er mange muligheter for å integrere redskapene. Redskaper monteres for eksempel i fronten med en standard Kat 0-hurtigkobling, mens redskapene på baksiden enkelt kan byttes ved hjelp av den hydrauliske vipperammen og hurtigskiftesystemet vårt. Multikoblingssystemet som garanterer rask og dryppfri kobling av hydraulikken, er tilgjengelig som tilleggsutstyr. Føreren sitter komfortabelt i et svært romslig førerhus med et oversiktlig betjeningspanel og mange flere nyttige detaljer, som f.eks. et låsbart oppbevaringsrom.
Egenskaper og fordeler
Økonomisk og miljøbesparende driftMotor med innsprøytning i fellesrør og dieselpartikkelfilter reduserer utslippet til godt under grenseverdiene for STAGE V. For bruk i urbane miljøområder, som f.eks. sykehus, skole, parker Lavere drivstofforbruk sparer miljøet og senker driftskostnadene.
Integrert hurtigskoblingssystemMontering av redskap foran med en standard KAT-hurtigkobling. Skifte av redskaper bak ved hjelp av hurtigkoblingssystem med hydraulisk tiltramme over motor. Multikoblingssystem som garanterer rask og dryppfri kobling av hydraulikk. (Leveres som tilleggsutstyr).
Maksimal driftskomfortStørste førerhuset i klassen (1,45 m³ luftvolum) med 360-graders panoramautsikt, ergonomisk og brukervennlig organisert. Vinduer på begge sider, låsbart oppbavaringsrom, USB ladeuttak, flaskeholder.
Svært enkel å vedlikeholde
- Komponentene av høy kvalitet tillater lange vedlikeholdsintervaller på 500 timer.
- Svingbare motordeksler gir tilgang til alle vedlikeholdspunkter uten bruk av verktøy.
- Oljekjøler kan settes i en definert vedlikeholdsposisjon for rengjøring.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Drift
|Diesel
|Fremdrift
|Firehjulsdrift
|Motorprodusent
|Yanmar
|Motoreffekt (kW)
|32
|Sylinderkapasitet (cm³)
|1568
|Sylinder
|3
|Utslippsstandard
|STAGE V
|Drivstofftank (l)
|41
|Kjørehastighet (km/t)
|25
|Kjørehastighet (km/t)
|25
|Akselavstand (mm)
|1500
|Tillatt totalvekt (kg)
|2500
|Vekt uten tilbehør (kg)
|1400
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|1400
|Mål (L x B x H) (mm)
|3200 x 1400 x 2230
Utstyr
- Partikkelfilter
- Klimaanlegg.
- Oppvarming.
- Roterende varsellys
- Helårs bruk
Videoer