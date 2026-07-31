Redskapsbærer MIC 42

Redskapsbæreren, MIC 42, har hurtigskiftesystem, komfortabelt førerhus med utsikt i alle retninger, intuitivt betjeningspanel og en driftseffektiv motor som reduserer utslipp til godt under grenseverdiene for STAGE V.

Redskapsbæreren vår, MIC 42, har en motor med 42 hk, moderne dieselteknologi med økonomisk motor med innsprøytning i fellesrør og dieselpartikkelfilter som reduserer utslippsverdiene til godt under grenseverdiene for STAGE V. Dette er derfor en svært effektiv maskin velegnet for urbane grøntområder. Komponenter av høy kvalitet bidrar til dette og gjør det mulig med lange serviceintervaller på 500 og 1000 timer. Smart design gir tilgang til alle servicekomponenter uten bruk av verktøy, og det er mange muligheter for å integrere redskapene. Redskaper monteres for eksempel i fronten med en standard Kat 0-hurtigkobling, mens redskapene på baksiden enkelt kan byttes ved hjelp av den hydrauliske vipperammen og hurtigskiftesystemet vårt. Multikoblingssystemet som garanterer rask og dryppfri kobling av hydraulikken, er tilgjengelig som tilleggsutstyr. Føreren sitter komfortabelt i et svært romslig førerhus med et oversiktlig betjeningspanel og mange flere nyttige detaljer, som f.eks. et låsbart oppbevaringsrom.

Egenskaper og fordeler
Redskapsbærer MIC 42: Økonomisk og miljøbesparende drift
Økonomisk og miljøbesparende drift
Motor med innsprøytning i fellesrør og dieselpartikkelfilter reduserer utslippet til godt under grenseverdiene for STAGE V. For bruk i urbane miljøområder, som f.eks. sykehus, skole, parker Lavere drivstofforbruk sparer miljøet og senker driftskostnadene.
Redskapsbærer MIC 42: Integrert hurtigskoblingssystem
Integrert hurtigskoblingssystem
Montering av redskap foran med en standard KAT-hurtigkobling. Skifte av redskaper bak ved hjelp av hurtigkoblingssystem med hydraulisk tiltramme over motor. Multikoblingssystem som garanterer rask og dryppfri kobling av hydraulikk. (Leveres som tilleggsutstyr).
Redskapsbærer MIC 42: Maksimal driftskomfort
Maksimal driftskomfort
Største førerhuset i klassen (1,45 m³ luftvolum) med 360-graders panoramautsikt, ergonomisk og brukervennlig organisert. Vinduer på begge sider, låsbart oppbavaringsrom, USB ladeuttak, flaskeholder.
Svært enkel å vedlikeholde
  • Komponentene av høy kvalitet tillater lange vedlikeholdsintervaller på 500 timer.
  • Svingbare motordeksler gir tilgang til alle vedlikeholdspunkter uten bruk av verktøy.
  • Oljekjøler kan settes i en definert vedlikeholdsposisjon for rengjøring.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Drift Diesel
Fremdrift Firehjulsdrift
Motorprodusent Yanmar
Motoreffekt (kW) 32
Sylinderkapasitet (cm³) 1568
Sylinder 3
Utslippsstandard STAGE V
Drivstofftank (l) 41
Kjørehastighet (km/t) 25
Kjørehastighet (km/t) 25
Akselavstand (mm) 1500
Tillatt totalvekt (kg) 2500
Vekt uten tilbehør (kg) 1400
Vekt inkludert emballasje (kg) 1400
Mål (L x B x H) (mm) 3200 x 1400 x 2230

Utstyr

  • Partikkelfilter
  • Klimaanlegg.
  • Oppvarming.
  • Roterende varsellys
  • Helårs bruk
Redskapsbærer MIC 42
Redskapsbærer MIC 42
Redskapsbærer MIC 42
Redskapsbærer MIC 42

Videoer