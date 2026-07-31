Redskapsbæreren vår, MIC 42, har en motor med 42 hk, moderne dieselteknologi med økonomisk motor med innsprøytning i fellesrør og dieselpartikkelfilter som reduserer utslippsverdiene til godt under grenseverdiene for STAGE V. Dette er derfor en svært effektiv maskin velegnet for urbane grøntområder. Komponenter av høy kvalitet bidrar til dette og gjør det mulig med lange serviceintervaller på 500 og 1000 timer. Smart design gir tilgang til alle servicekomponenter uten bruk av verktøy, og det er mange muligheter for å integrere redskapene. Redskaper monteres for eksempel i fronten med en standard Kat 0-hurtigkobling, mens redskapene på baksiden enkelt kan byttes ved hjelp av den hydrauliske vipperammen og hurtigskiftesystemet vårt. Multikoblingssystemet som garanterer rask og dryppfri kobling av hydraulikken, er tilgjengelig som tilleggsutstyr. Føreren sitter komfortabelt i et svært romslig førerhus med et oversiktlig betjeningspanel og mange flere nyttige detaljer, som f.eks. et låsbart oppbevaringsrom.