Gulvvaskemaskin KIRA BD 200
KIRA BD 200 rengjør store områder effektivt. Med diskbørste er den ideell for glatte og ømfintlige gulv – den er intelligent, effektiv og kraftig i alle bruksområder.
KIRA BD 200 er en intelligent, helautomatisk gulvvasker utstyrt med dsikbørsteteknologi – perfekt for glatte, ømfintlige og blanke gulv. Med sin store arbeidsbredde, høye kjørehastighet og slitesterke børster oppnår den høy arealytelse, samtidig som den er spesielt stillegående under bruk. Allsidighet og glans: Dette er et allsidig alternativ, med et utvalg av ulike pads og børster tilgjengelig, inkludert diamantpads for å skape eller opprettholde en blank finish. Sikker og pålitelig navigasjon: Et kraftig multisensorsystem med 360° rundsyn sikrer pålitelig navigasjon og gjenkjenner selv overheng og glassflater. Maksimal autonomi med dokkingstasjon: For maksimal autonomi er en dokkingstasjon tilgjengelig som ekstrautstyr. Denne tar seg automatisk av påfylling av rent vann, tømming av skittent vann, rengjøring av tank, og lading av batteriene. Fleksibel planlegging og tilkobling: Den fleksible kalenderfunksjonen kan brukes til å forhåndsplanlegge og tilpasse rengjøringsoppgaver etter behov. KIRA BD 200 kan operere helautonomt eller kontrolleres manuelt som en ride-on-maskin. Den er alltid tilkoblet via KIRA Equipment Manager og KIRA Robots-appen.
Egenskaper og fordeler
Dokkingstasjon (valgfri)Muliggjør helautomatisk drift. Ressurser kan etterfylles automatisk av roboten (påfylling av rent vann, tømming av skittent vann, skylling av tank og lading av batteri). Valgfritt tilbehør; roboten kan også betjenes uten dokkingstasjonen.
Pålitelig navigering rundt hindringerOppdager pålitelig ukjente hindringer. Planlegger og velger selvstendig de mest effektive rutene. Utfører autonome kjøremanøvrer ved behov.
InfrastrukturtilkoblingKIRA BD 200 lar seg sømløst integrere i eksisterende infrastruktur. Rulleport- og VDA 5050-tilkoblinger muliggjør et effektivt og fleksibelt samspill med andre systemer for høy automatiseringsgrad og optimaliserte prosesser. Valgfritt tilbehør; roboten kan også betjenes uten dokkingstasjonen.
Gjennomprøvd dsiklbørste-konstruksjon.
- Ekstra kraftig, men samtidig skånsom rengjøring på glatte og ømfintlige overflater.
- Lav børsteslitasje.
- Bredt utvalg av ulike børster og pads, deriblant diamantpads som kan brukes til å oppnå og vedlikeholde en glansfull overflate.
Pålitelig navigering takket være flersensorsystem
- Kraftige sensorer gir full 360-graders oversikt.
- Gjenkjenner pålitelig både overheng og glassflater.
- Sensorovervåking av sideområdene.
Sikkerhetssertifisert
- Sikker og kontaktløs oppdagelse av hindringer, fall og mennesker.
- Sikkerhetssertifisert i henhold til CSA_22.2 nr. 336-17 og IEC 63327.
- Egnet for drift i områder med mye trafikk.
Et bredt spekter av bruksmuligheter
- Fleksibel drift med valg mellom helautomatisk og manuell modus.
- Mulighet for manuell overstyring for nøyaktig flekkrengjøring.
- Støtte for flere brukerprofiler med egne, tilpassede rettigheter.
Tilkoblingsmuligheter
- Full integrasjon og direkte tilgang til KIRA Equipment Manager og KIRA Robots-appen.
- Motta sanntidsvarsler og statusmeldinger rett på mobilen.
- Full oversikt med detaljerte rengjøringsrapporter, sanntids-maskinstatus og feilvarsler.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Driftstype
|Batteri
|Nominell inngangseffekt (W)
|2250
|Kraftig fremdriftsmotor (W)
|1300
|Effekt, vifte (W)
|552
|Effekt, børste (W)
|1200
|Arbeidsbredde for børste (mm)
|900
|Børstetrykk (g/cm²)
|29
|Børstehastighet (rpm)
|177
|Arbeidsbredde for oppsuging (mm)
|1100
|Tankkapasitet rent-/skittenvann (l)
|200 / 200
|Kjemitank (l)
|10
|Teoretisk ytelse, autonom drift (m²/t)
|maks. 4860
|Arealytelse per tankfylling (m²)
|7143
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|100 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Antall batterier
|4
|Batteritype
|Li-Ion
|Batterikapasitet (V/Ah)
|24 / 320
|Batteritid (t)
|ca 4
|Ladetid for batteri (t)
|ca 4,7
|Hastighet, autonom (km/t)
|maks. 5,4
|Lydnivå (dB)
|64,5
|Minimum bredde for snuoperasjon, autonom (m)
|2,8
|Stigningskapasitet (%)
|maks. 6
|Minimum bredde, autonom (mm)
|1350
|Vekt uten tilbehør (kg)
|635
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|635
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|637,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|1944 x 1138 x 1471
Scope of supply
- Batteri og lader
- Diskbørste: 2 Stk
- Blinkende varsellampe
Utstyr
- Batteri
- Type sugelepper: Linatex®
- DOSE
- med hastighetsavhengig vanndosering
- Stor berøringsskjerm med høy oppløsning
- Dokkingkompatibel
- Rullegardinstyring forberedt
- autonom rengjøring
- med manuell kjøremodus
- Enkelt og intuitivt oppsett uten behov for ekspertkunnskap
- Kvalitetssensorer
- hindrings- og kollisjonsdeteksjon
- svinger automatisk i møte med hindringer
- Sikkerhetssertifisert for offentlige områder
- oppretting av rengjøringsrapporter
- Varsler på mobile enheter
- Tidsstyringsfunksjon
- Auto Fill
- Fargede lys for å vise robotens bevegelser og driftsstatus
- Farge og driftskonsept fra Kärcher
- elektrisk og mekanisk flottørbryter
- med innlæringsmodus (Teach and Repeat)
- Børstetype: Diskbørste
- Variabelt kontakttrykk
- robust sugebom i støpt aluminium
- styres ved hjelp av app
- Kommunikasjonsgrensesnitt: VDA 5050
- Dosering av rengjøringsmiddel
Videoer
Bruksområder
- Store rom med ømfintlige, jevne og høyglanset gulv.
- For både store, sammenhengende arealer og definerte delområder.
- Egnet for bruk i offentlige rom
- Perfekt for store arealer som flyplasser, jernbanestasjoner, produksjonslokaler, logistikksentre, messehaller, konferanse- og konsertsaler m.m.
- Kan brukes til rengjøring innen transport, industri og bygg