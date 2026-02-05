KIRA BD 200 er en intelligent, helautomatisk gulvvasker utstyrt med dsikbørsteteknologi – perfekt for glatte, ømfintlige og blanke gulv. Med sin store arbeidsbredde, høye kjørehastighet og slitesterke børster oppnår den høy arealytelse, samtidig som den er spesielt stillegående under bruk. Allsidighet og glans: Dette er et allsidig alternativ, med et utvalg av ulike pads og børster tilgjengelig, inkludert diamantpads for å skape eller opprettholde en blank finish. Sikker og pålitelig navigasjon: Et kraftig multisensorsystem med 360° rundsyn sikrer pålitelig navigasjon og gjenkjenner selv overheng og glassflater. Maksimal autonomi med dokkingstasjon: For maksimal autonomi er en dokkingstasjon tilgjengelig som ekstrautstyr. Denne tar seg automatisk av påfylling av rent vann, tømming av skittent vann, rengjøring av tank, og lading av batteriene. Fleksibel planlegging og tilkobling: Den fleksible kalenderfunksjonen kan brukes til å forhåndsplanlegge og tilpasse rengjøringsoppgaver etter behov. KIRA BD 200 kan operere helautonomt eller kontrolleres manuelt som en ride-on-maskin. Den er alltid tilkoblet via KIRA Equipment Manager og KIRA Robots-appen.