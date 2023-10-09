PressurePro Naturlig aktivt rengjøringsmiddel, alkalisk RM 82N

Kraftfull fra naturens side

Pålitelig rengjøringsytelse ved bruk av naturens kraft – det alkaliske høytrykksrengjøringsmiddelet fra Kärcher er laget av fornybare ingredienser. De plantebaserte overflateaktivstoffene er fullstendig nedbrytbare. Likevel rengjør det pålitelig områder med høy hygiene-standard, som i landbruket og matindustrien, og fjerner selv seigt smuss, for eksempel fra kjøretøy som utsettes for store påkjenninger. Brukere trenger ikke å gå på kompromiss med ytelsen – PressurePro Natulig aktivt rengjøringsmiddel RM 82N er like effektivt som sin konvensjonelle motpart. Dets høye miljøstandarder bekreftes blant annet gjennom godkjenning for rengjøringsoppgaver i sertifisert økologisk landbruk.