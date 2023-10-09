PressurePro Naturlig aktivt rengjøringsmiddel, alkalisk RM 82N
Kärchers kraftige alkaliske høytrykksrengjøringsmiddel, laget av fornybare ingredienser, tar effektivt bort selv seigt smuss ved å utnytte naturens kraft – de plantebaserte overflateaktivstoffene brytes helt ned. Du trenger ikke å inngå kompromisser når det gjelder ytelse – PressurePro Natural Active Cleaner RM 82N er like effektivt som tradisjonelle rengjøringsmidler.
Kraftfull fra naturens side
Pålitelig rengjøringsytelse ved bruk av naturens kraft – det alkaliske høytrykksrengjøringsmiddelet fra Kärcher er laget av fornybare ingredienser. De plantebaserte overflateaktivstoffene er fullstendig nedbrytbare. Likevel rengjør det pålitelig områder med høy hygiene-standard, som i landbruket og matindustrien, og fjerner selv seigt smuss, for eksempel fra kjøretøy som utsettes for store påkjenninger. Brukere trenger ikke å gå på kompromiss med ytelsen – PressurePro Natulig aktivt rengjøringsmiddel RM 82N er like effektivt som sin konvensjonelle motpart. Dets høye miljøstandarder bekreftes blant annet gjennom godkjenning for rengjøringsoppgaver i sertifisert økologisk landbruk.
Naturens kraft frigjort
PressurePro Naturlig aktivt rengjøriingsmiddel RM 82N er laget av 99% naturlige ingredienser. De overflateaktive stoffene, hentet fra hvete, mais og kokosolje, blant annet, er helt nedbrytbare og har samme rengjøringsevne som konvensjonelle ingredienser.
Ugiftig
PressurePro Naturlig aktivt rengjøringsmiddel RM 82N kommer uten fareadvarsler, fordi den er fri for fargestoffer, dufter, silikonoljer, mineraloljer, mikroplast, fosfater eller genmodifiserte ingredienser. Dette gjør den enkel å oppbevare, rimelig å frakte, krever ingen opplæring og gir høy sikkerhet ved bruk – start bærekraftig rengjøring uten bekymringer!
Kompatibel med økologiske landbrukstandarder
I økologisk landbruk gjelder spesielt strenge regler. PressurePro Naturlig aktivt rengjøringsmiddel RM 82N oppfyller disse reglene i nesten alle sektorer. Dette bekreftes av oppføringen hos Forskningsinstituttet for Økologisk Landbruk (FiBL). Derfor kan til og med gårder tilknyttet økologiske landbruksforeninger bruke dette rengjøringsmiddelet.
Økonomisk dosering
PressurePro Naturlig aktivt rengjøringsmiddel RM 82N er svært effektiv selv i kaldt vann. Du kan velge en spesielt lav dose når du bruker Kärcher varmtvannshøytrykksrenser med en vanntemperatur på opptil 90 °C.
Ett rengjøringsmiddel for alt
PressurePro Naturlig aktivt rengjøringsmiddeel RM 82N gir brukere muligheten til å utføre ulike rengjøringsoppgaver, inkludert kritiske, på en måte som sparer ressurser og er skånsom mot materialer. Dette inkluderer fjerning av oljer, fett, proteiner, utslipp, partikler og seige avleiringer. Det er også egnet for rengjøring av gulv, delikate overflater, kjølerom, transportbånd, kjøretøy og verksteder.
Designet for din Kärcher. Laget av Kärcher.
Som utvikler og produsent av velkjente høytrykksvaskere, skaper Kärcher skreddersydde rengjøringsmiddelløsninger. Resultatet gir ikke bare høy effektivitet og trygg bruk, men også skånsom behandling av de rengjorte overflatene, inkludert de som er laget av aluminium, samt teknologien. For eksempel beskytter den anti-korrosive formelen metallkomponenter og samtidig bevarer tetninger – noe som også hjelper til med å forlenge levetiden til maskinen din.
Bruksområder
PressurePro Naturlig aktivt rengjøringsmiddel RM 82N har mange bruksområder og er svært allsidig. I tillegg til å kunne rengjøre alle typer gulv, inkludert delikate, malte overflater, viser Kärchers rengjøringsmiddel imponerende resultater i følgende vanlige oppgaver og situasjoner:
I landbruket – for eksempel for rengjøring av kjøretøy, utstyr og fjøsfasiliteter
I bil- og nyttekjøretøyverksteder, samt hos rederier og i bilindustrien – for eksempel ved vasking av kjøretøy i vaskehaller, samt rengjøring av kjøretøydeler, lastebilpresenninger, verksteder og gulv i haller.
I industrien og næringsmiddelsektoren – for eksempel for hygienisk rengjøring av tanker, tønner, transportbånd, transportkasser, samt lagrings- og kjølerom.
I offentlig sektor – for eksempel for rengjøring av kjøretøy og infrastruktur, slik som jernbanestasjoner og bussholdeplasser.