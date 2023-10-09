PressurePro Naturlig aktivt rengjøringsmiddel, alkalisk RM 82N

Kärchers kraftige alkaliske høytrykksrengjøringsmiddel, laget av fornybare ingredienser, tar effektivt bort selv seigt smuss ved å utnytte naturens kraft – de plantebaserte overflateaktivstoffene brytes helt ned. Du trenger ikke å inngå kompromisser når det gjelder ytelse – PressurePro Natural Active Cleaner RM 82N er like effektivt som tradisjonelle rengjøringsmidler.

Kärcher PressurePro Natural Active Cleaner RM 82N

    Kraftfull fra naturens side

    Pålitelig rengjøringsytelse ved bruk av naturens kraft – det alkaliske høytrykksrengjøringsmiddelet fra Kärcher er laget av fornybare ingredienser. De plantebaserte overflateaktivstoffene er fullstendig nedbrytbare. Likevel rengjør det pålitelig områder med høy hygiene-standard, som i landbruket og matindustrien, og fjerner selv seigt smuss, for eksempel fra kjøretøy som utsettes for store påkjenninger. Brukere trenger ikke å gå på kompromiss med ytelsen – PressurePro Natulig aktivt rengjøringsmiddel RM 82N er like effektivt som sin konvensjonelle motpart. Dets høye miljøstandarder bekreftes blant annet gjennom godkjenning for rengjøringsoppgaver i sertifisert økologisk landbruk.

    the alkaline high-pressure detergent from Kärcher is made from renewable ingredients

    Naturens kraft frigjort

    PressurePro Naturlig aktivt rengjøriingsmiddel RM 82N er laget av 99% naturlige ingredienser. De overflateaktive stoffene, hentet fra hvete, mais og kokosolje, blant annet, er helt nedbrytbare og har samme rengjøringsevne som konvensjonelle ingredienser.

    PressurePro Natural Active Cleaner RM 82N is made from up to 99 per cent natural-based ingredients

    Ugiftig

    PressurePro Naturlig aktivt rengjøringsmiddel RM 82N kommer uten fareadvarsler, fordi den er fri for fargestoffer, dufter, silikonoljer, mineraloljer, mikroplast, fosfater eller genmodifiserte ingredienser. Dette gjør den enkel å oppbevare, rimelig å frakte, krever ingen opplæring og gir høy sikkerhet ved bruk – start bærekraftig rengjøring uten bekymringer!

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    Kompatibel med økologiske landbrukstandarder

    I økologisk landbruk gjelder spesielt strenge regler. PressurePro Naturlig aktivt rengjøringsmiddel RM 82N oppfyller disse reglene i nesten alle sektorer. Dette bekreftes av oppføringen hos Forskningsinstituttet for Økologisk Landbruk (FiBL). Derfor kan til og med gårder tilknyttet økologiske landbruksforeninger bruke dette rengjøringsmiddelet.

    PressurePro Natural Active Cleaner RM 82N is compatible with organic farm standards

    Økonomisk dosering

    PressurePro Naturlig aktivt rengjøringsmiddel RM 82N er svært effektiv selv i kaldt vann. Du kan velge en spesielt lav dose når du bruker Kärcher varmtvannshøytrykksrenser med en vanntemperatur på opptil 90 °C.

    PressurePro Natural Active Cleaner RM 82N is highly effective even in cold water

    Ett rengjøringsmiddel for alt

    PressurePro Naturlig aktivt rengjøringsmiddeel RM 82N gir brukere muligheten til å utføre ulike rengjøringsoppgaver, inkludert kritiske, på en måte som sparer ressurser og er skånsom mot materialer. Dette inkluderer fjerning av oljer, fett, proteiner, utslipp, partikler og seige avleiringer. Det er også egnet for rengjøring av gulv, delikate overflater, kjølerom, transportbånd, kjøretøy og verksteder.

    users can perform a variety of cleaning tasks

    Designet for din Kärcher. Laget av Kärcher.

    Som utvikler og produsent av velkjente høytrykksvaskere, skaper Kärcher skreddersydde rengjøringsmiddelløsninger. Resultatet gir ikke bare høy effektivitet og trygg bruk, men også skånsom behandling av de rengjorte overflatene, inkludert de som er laget av aluminium, samt teknologien. For eksempel beskytter den anti-korrosive formelen metallkomponenter og samtidig bevarer tetninger – noe som også hjelper til med å forlenge levetiden til maskinen din.

    Kärcher produces a tailor-made detergent formulation

     

     

     

    Egenskaper

    • Effektivt rengjøringsmiddel for bruk med Kärcher kaldtvannsvaskere (HD) og Kärcher varmtvannsvaskere (HDS)
    • Kan brukes med eller uten skumlanse
    • Rask og enkel påføring uten forhåndsblanding
    • Temperaturstabilt opp til 90 °C
    • Løser opp tykk olje, fett og proteiner
    • Skånsom rengjøring for materialer
    • Inneholder korrosjonsbeskyttelse
    • Laveste vannfareklasse
    • Rask separering av olje og vann i oljeseparator (lett separerbar)
    • Fri for dufter, fargestoffer, løsemidler, fosfater, silikon, mikroplast og genmodifiserte ingredienser
    • Er derfor ikke giftig
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    Bruksområder

    PressurePro Naturlig aktivt rengjøringsmiddel RM 82N har mange bruksområder og er svært allsidig. I tillegg til å kunne rengjøre alle typer gulv, inkludert delikate, malte overflater, viser Kärchers rengjøringsmiddel imponerende resultater i følgende vanlige oppgaver og situasjoner:

    Kärcher HD Super Class for agriculture

    I landbruket – for eksempel for rengjøring av kjøretøy, utstyr og fjøsfasiliteter

    Kärcher HDS Super Class for car and commercial vehicle workshops

    I bil- og nyttekjøretøyverksteder, samt hos rederier og i bilindustrien – for eksempel ved vasking av kjøretøy i vaskehaller, samt rengjøring av kjøretøydeler, lastebilpresenninger, verksteder og gulv i haller.

    Hygienic cleaning of tanks, barrels, conveyor belts, transport crates as well as storage and cold rooms

    I industrien og næringsmiddelsektoren – for eksempel for hygienisk rengjøring av tanker, tønner, transportbånd, transportkasser, samt lagrings- og kjølerom.

    In the municipal sector

    I offentlig sektor – for eksempel for rengjøring av kjøretøy og infrastruktur, slik som jernbanestasjoner og bussholdeplasser.