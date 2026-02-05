Vår T 11/1 Classic HEPA Re!Plast støvsuger er en perfekt kombinasjon av bærekraft, hygiene, sugekraft og holdbarhet. Med et sterkt fokus på miljøvennlighet, er denne støvsugeren laget av 60% resirkulerte materialer*, noe som reduserer energiforbruket og begrenser bruken av verdifulle råmaterialer i produksjonen. Med sitt HEPA 14-filter, sertifisert i henhold til teststandard DIN EN 1822:2019, oppfyller T 11/1 Classic HEPA Re!Plast de strengeste sikkerhetsstandardene for områder med høye hygienekrav. Med en filtreringsgrad på imponerende 99,995% fanger støvsugeren pålitelig opp selv de minste partiklene, inkludert virus, aerosoler og mikroskopiske bakterier. Med en sugekraft på 235 mbar/23,5 kPa og en effekt på kun 850 watt, tilbyr støvsugeren kraftig ytelse samtidig som den holder driftsstøyen på et minimalt nivå på bare 61 dB(A). Dette gjør den ideell for støysensitive områder. Den romslige beholderkapasiteten på 11 liter, kombinert med en vekt på kun 4,2 kg, et praktisk bærehåndtak og en ergonomisk bøy, gjør denne støvsugeren robust, kompakt og enkel å transportere. Tilbehør som sugerør og gulvmunnstykke kan enkelt oppbevares direkte på støvsugeren. En fleecefilterpose følger også med for ekstra bekvemmelighet.