Profesjonell støvsuger T 11/1 Classic HEPA Black Edition
Bærekraftig og hygienisk: T 11/1 Classic HEPA Re!Plast støvsugeren er laget av 60% resirkulerte materialer*, noe som bidrar til å bevare ressurser. Den imponerer med sin kraftige sugeeffekt og er utstyrt med et HEPA 14-filter.
Vår T 11/1 Classic HEPA Re!Plast støvsuger er en perfekt kombinasjon av bærekraft, hygiene, sugekraft og holdbarhet. Med et sterkt fokus på miljøvennlighet, er denne støvsugeren laget av 60% resirkulerte materialer*, noe som reduserer energiforbruket og begrenser bruken av verdifulle råmaterialer i produksjonen. Med sitt HEPA 14-filter, sertifisert i henhold til teststandard DIN EN 1822:2019, oppfyller T 11/1 Classic HEPA Re!Plast de strengeste sikkerhetsstandardene for områder med høye hygienekrav. Med en filtreringsgrad på imponerende 99,995% fanger støvsugeren pålitelig opp selv de minste partiklene, inkludert virus, aerosoler og mikroskopiske bakterier. Med en sugekraft på 235 mbar/23,5 kPa og en effekt på kun 850 watt, tilbyr støvsugeren kraftig ytelse samtidig som den holder driftsstøyen på et minimalt nivå på bare 61 dB(A). Dette gjør den ideell for støysensitive områder. Den romslige beholderkapasiteten på 11 liter, kombinert med en vekt på kun 4,2 kg, et praktisk bærehåndtak og en ergonomisk bøy, gjør denne støvsugeren robust, kompakt og enkel å transportere. Tilbehør som sugerør og gulvmunnstykke kan enkelt oppbevares direkte på støvsugeren. En fleecefilterpose følger også med for ekstra bekvemmelighet.
Egenskaper og fordeler
Bærekraftig og innovativ design med 60 % resirkulerte materialer.Produsert med redusert bruk av råmaterial og mindre energi Bruken av resirkulerte materialer reduserer CO2-utslippene. En innovativ, langvarig, robust og derfor svært økonomisk maskin.
Svært effektivt HEPA 14-filterFor de høyeste sikkerhetsstandardene i hygienisk følsomme områder. Høy filtrerings- og separasjonsgrad på 99,995 % holder tilbake små partikler. Sertifisert i samsvar med standarden DIN EN 1822:2019.
Lav vekt.Uanstrengt, også enhåndshåndtering over hyller og trinn. Lavere vekt med identisk beholdervolum sammenlignet med konkurrerende modeller. Designet for lange perioder med uanstrengt bruk.
Svært lav arbeidsstøy på bare 61 dB(A)
- Ideell for arbeid i støyfølsomme områder og om natten.
- Lav driftsstøy beskytter brukeren.
Plass til oppbevaring av tilbehør på maskinen
- Sikker og praktisk transport av maskinen, inkludert tilbehør.
- Rask og trygg oppbevaring av strømkabelen på kabelkroken.
- Enkelt og praktisk feste for gulvmunnstykket på støvsugeren
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Støvsuger (mBar/hPa)
|235 / 23,5
|Luftmengde (l/s)
|40
|Nominell effekt (W)
|850
|Beholderkapasitet (l)
|11
|Standard nominell bredde ( )
|DN 35
|Lengde på ledning (m)
|7,5
|Lydnivå (dB)
|61
|Farge
|svart
|Vekt uten tilbehør (kg)
|4,2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|6,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|385 x 285 x 385
*Alle plastdeler, unntatt tilbehør.
Scope of supply
- Sugeslange lengde: 2 m
- Vinkelrør: Plast
- Antall sugesrør: 3 Stk
- Sugesrør lengde: 350 mm
- Sugesrør materiale: Plast
- Gulvmunnstykke med pedal
- Antall filterposer: 1 Stk
- Filterpose materiale: Fleece
- Motorbeskyttelsesfilter
- HEPA-filtertype: HEPA 14 filter
- Permanent filterkurv: Fleece
Utstyr
- Beholdermateriale: Plast laget av resirkulerte materialer
- Ledningskrok
- Plass til oppbevaring av tilbehør på maskinen
Bruksområder
- Ideell for bruk i hotellsektoren, catering bedrifter, detaljhandel og bygningsrengjøring
- Allsidig og kan brukes på steder med høye hygieniske krav
- For alle harde overflater, f.eks fliser, naturstein, PVC, linoleum.
- Teppebelagte gulv
- Helsesektoren
Tilbehør
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.