Elektrisk generator PGG 6/1
Med en strømeffekt på 5 kW imponerer den bensindrevne synkrone generatoren PGG 6/1 med inntil 10 timer uavhengig strømforsyning på mange bruksområder innenfor nærings- og kommunal virksomhet.
Drevet av en kraftig og pålitelig firetakts bensinmotor (EU STAGE V), garanterer vår synkrongenerator PGG 6/1 med 5 kW en uavhengig strømforsyning på byggeplasser, i landbruket eller i kommunal virksomhet. Den store 25 liters tanken tillater langvarig bruk i opptil 10 timer (ved full kraft opptil 6,5 timer), mens en solid stålrørsramme, punkteringsfrie hjul og et sammenleggbart håndtak sikrer maksimal mobilitet selv under tøffe forhold. Takket være de to jordede stikkontaktene og en CEE-stikkontakt (230 V 1-fase) med automatisk spenningsregulator (AVR), har maskinen tilstrekkelige tilkoblingsmuligheter for drift av ulike verktøy og utstyr. Den sofistikerte sikkerhetsteknologien med overbelastnings- og oljemangelsbeskyttelse beskytter pålitelig den brukervennlige maskinen mot skader.
Egenskaper og fordeler
Svært enkelt å brukePunkteringsfrie hjul garanterer en mobil maskin til enhver tid. Elektrostart-funksjon for praktisk og rask oppstart av bensinmotoren.
Optimal pålitelighet og sikkerhetMed automatisk spenningsregulator (AVR), som leverer en stort sett konstant spenning.
Veldig kraftig230 V synkrongenerator gir pålitelig kontinuerlig effekt på 5,5 kW. Kraftig bensinmotor for bruk i minst 6,5 timer per tankfylling.
Betjening av Kärchers høytrykksvaskere
- For bruk av høytrykksvaskere i områder uten en ekstern strømforsyning.
- Egnet for utvalgte, enfasede høytrykksvaskere
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|230
|Lydnivå (dB)
|75
|Nominell effekt (kW)
|5
|Strøm (kW)
|5,5
|Driftstype
|Bensin
|Sylinderkapasitet (cm³)
|390
|Motoreffekt (kW/hk)
|8,5 / 11,6
|Drivstofforbruk (l/t)
|3,8
|Beholderkapasitet (l)
|25
|Driftstid ved 50% belastning (t)
|10
|Driftstid ved 100% belastning (t)
|6,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|92,4
|Vekt uten tilbehør (kg)
|84,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|743 x 713 x 670
Scope of supply
- Driftstilstandsvisning
- Likestrømsutgang (12 V)
- Beskyttelsesklasse IP 23
- Lavolje- og overbelastningsbeskyttelse
- Drivstoffmåler
- 2 enfase stikkontakter type F (Schuko)
- Enfase CEE-stikkontakt (32 A)
- Automatisk spenningsregulering (AVR)
Videoer
Kompatible maskiner
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Bruksområder
- Uavhengig strømkilde i offentlig sektor, f.eks. støvsugere
- Uavhengig strømkilde i bygg- og anleggsbransjen, f.eks. vinkelslipere
- Uavhengig strømkilde i landbruk, f.eks. høytrykksvaskere
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